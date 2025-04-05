Посол США Бринк не вспомнила РФ, комментируя ракетный удар по Кривому Рогу.

Накануне вечером, 4 апреля, армия Путина совершила атаку баллистической ракетой «Искандер-М» на Кривой Рог, в результате которой погибли и травмированы десятки человек.

Как информирует «Kreschatic» со ссылкой на официальный X-аккаунт посла США в Украине Бриджит Бринк, должностница отреагировала на ракетный обстрел Кривого Рога, проигнорировав вину государства-террориста в смертях людей.

Неизмененный текст сообщения Бринк:

Ужасает то, что сегодня вечером баллистическая ракета попала вблизи детской площадки и ресторана в Кривом Роге. Более 50 раненых и 16 погибших, в том числе 6 детей. Вот почему эта война должна завершиться.

Текст сообщения. Фото -x.com

Отметим, что утром субботы, 5 апреля, в Telegram-профиле председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула появилась обновленная информация о численности жертв военных преступлений РФ («вторая армия мира» нанесла повторный удар дронами-камикадзе по городу, уже после запуска баллистики): вчера «освободили». В общей сложности, из-за российского теракта пострадали 68 человек.