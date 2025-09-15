Понедельник, 15 сентября, 2025
Украина временно прекратила импорт азербайджанского газа из-за повреждения Трансбалканского газопровода на границе Молдовы и Румынии.
Украина временно прекратила импорт азербайджанского газа из-за повреждения Трансбалканского газопровода на границе Молдовы и Румынии.
Экономика
Время чтения 1 мин.

Поставки азербайджанского газа в Украину приостановлены: повреждён Трансбалканский газопровод

Украина временно прекратила получать азербайджанский газ по Трансбалканскому маршруту из-за возможного повреждения газовой инфраструктуры на участке между Молдовой и Румынией. Предполагается, что причиной стала атака российских сил. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на point.md.

О сбое в поставках сообщили после сообщений об ударе по газораспределительной станции в Одесской области, который произошёл в конце августа. Именно этот инцидент, по мнению экспертов, мог повлиять на функционирование важного маршрута транспортировки топлива через Балканы.

Эксперт в области энергетики Святослав Павлюк отметил, что проблемы возникли на входных соединениях одного из направлений, проходящих через Турцию. Кроме того, ранее была поражена часть газодобывающей инфраструктуры в Полтавской области.

Маршрут поставки включает Болгарию, Румынию, Молдову и заканчивается на украинской границе. Несмотря на временную остановку, аналитики уверяют, что Украина не почувствует критического дефицита, поскольку азербайджанский газ занимает незначительную долю в общем балансе.

Ранее мы писали о том, что цена на газ для украинцев не изменится до весны 2026 — решение «Нафтогаза».

