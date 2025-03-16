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Экономика
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Поворознюк ответил, когда ФК «Ингулец» сможет принимать соперников на домашнем стадионе

Последний матч ФК «Ингулец-Петрово» на собственном поле состоялся 24 мая прошлого года, и в текущем сезоне подопечные Василия Кобина все свои номинально-домашние матчи проводили на аренах команд-соперниц.

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на материал SPORT.UA, от президента «Ингульца» Александра Поворознюка прозвучало заявление – его футболисты смогут встретиться с соперниками в периметре домашней арены еще до конца нынешнего сезона-2024/25.

Прямая речь Поворознюка:

Пока сыграем домашний матч в Одессе [игра против «Черноморца» началась сегодня, 16 марта, в 13:00], а вот через несколько игр, думаю, уже будем принимать соперников дома [в рамках матчей текущего чемпионата Украинской Премьер-Лиги (УПЛ)].

Следует напомнить, что Поворознюку не разрешили ввести в эксплуатацию обновленный, частично построенный стадион «Ингулец-Арена», и не выдали разрешение на проведение матчей УПЛ.

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