В ноябре прошлого года Международным уголовным судом (МКС) в Гааге «выписан» ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за вероятных военных преступлений ЦАХАЛа в Секторе Газы.
Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на материал VRT, от бельгийского премьер-министра Барта де Вевера прозвучало заявление — если израильский коллега Беньямин Нетаньяху посетит Бельгию, то его не арестуют вопреки вышеуказанному ордеру МКС.
В частности, где Вевера высказался об официальном визите Нетаньяху в Венгрию, которая в рамках этого случая объявила об инициировании выхода из МКС.
Бельгийский премьер уверен — руководители не всех европейских стран относятся к Нетаньяху с таким уровнем симпатии, как Орбан, однако большинство государств Европы не будет арестовывать израильского лидера, потому что существует такой термин, как «realpolitik» [реальная политика], в контексте которого практичность и прагматичность соображений.
Де Вевер резюмировал:
…Не думаю, что есть хоть одна европейская страна, которая арестовала бы Нетаньяху, если бы он туда приехал. Франция, например, не арестовала бы, и я не думаю, что мы тоже.