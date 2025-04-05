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Экономика
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Премьер-министр Бельгии объяснил, почему большинство стран Европы не арестуют Нетаньяху в случае его визита.

В ноябре прошлого года Международным уголовным судом (МКС) в Гааге «выписан» ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за вероятных военных преступлений ЦАХАЛа в Секторе Газы.

Прем’єр-міністр Бельгії пояснив, чому більшість країн Європи не заарештує Нетаньяху в разі його візиту

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на материал VRT, от бельгийского премьер-министра Барта де Вевера прозвучало заявление — если израильский коллега Беньямин Нетаньяху посетит Бельгию, то его не арестуют вопреки вышеуказанному ордеру МКС.

В частности, где Вевера высказался об официальном визите Нетаньяху в Венгрию, которая в рамках этого случая объявила об инициировании выхода из МКС.

Бельгийский премьер уверен — руководители не всех европейских стран относятся к Нетаньяху с таким уровнем симпатии, как Орбан, однако большинство государств Европы не будет арестовывать израильского лидера, потому что существует такой термин, как «realpolitik» [реальная политика], в контексте которого практичность и прагматичность соображений.

Де Вевер резюмировал:

…Не думаю, что есть хоть одна европейская страна, которая арестовала бы Нетаньяху, если бы он туда приехал. Франция, например, не арестовала бы, и я не думаю, что мы тоже.

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