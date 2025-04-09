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Экономика
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Промоутер Красюк рассказал, какой бой является приоритетным для Усика.

В декабрьской схватке Александр Усик одержал победу над британцем Тайсоном Фьюри, но недавно WBO назначила украинцу обязательное сражение против Джозефа Паркера за титул организации.

Промоутер Красюк розповів, який бій є пріоритетним для Усика

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на материал SkySports, от Александра Красюка, который является промоутером чемпиона WBC/WBO/WBA/IBO в супертяжелой весовой категории Александра Усика, прозвучало заявление, объясняющее, почему не бой против Джозефа Паркера является ключевой целью украинского боксера.

Исходя из слов спортивного функционера, 38-летний Усик намерен провести еще несколько поединков, и планирует во второй раз сразиться за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелой весовой категории.

Промоутер добавил:

Если поединок за звание абсолютного чемпиона станет возможным, он станет приоритетом.

Отметим, что поясом IBF, которого Усику не хватает для восстановления титула «абсолют», владеет Даниэль Дюбуа (в позапрошлом году Александр смог победить британца, нокаутировав оппонента в 9 раунде).

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