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Экономика
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Путь Украины к членству в НАТО необратим и не связан с мирными переговорами.

Сегодня, 4 апреля, находящийся в Брюсселе глава МИД Андрей Сибига подчеркнул — Киев проигнорирует требование Москвы относительно невступления Украины в НАТО.

Шлях України до членства в НАТО незворотній і не пов’язаний з мирними переговорами — Рютте

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на материал «Европейской правды», от генерального секретаря НАТО Марка Рютте прозвучало заявление — решение стран-партнеров по оборонному блоку по вступлению Украины в Североатлантический Альянс остается неизменным, вопреки ряду политических заявлений российских оппонентов.

Исходя из слов генсека НАТО, мировому сообществу в целом и РФ в отдельности, не следует смешивать тематику «членских стремлений» Украины с мирным переговорным процессом. Таким образом, решение летнего саммита НАТО, проведенного в 2024 году в Вашингтоне, остается в силе.

Рютте резюмировал:

Мы [партнеры] решили, что путь Украины [в НАТО] необратим, но никогда не обещали, что решение о вступлении будет в рамках мирных договоренностей.

Следует напомнить, что недавно Рютте утверждал обратное — вопрос членства Украины, казалось бы, уже не рассматривается в НАТО из-за позиции США.

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