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Экономика
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Путін хоче «вичавити» якомога більше з бажання Трампа досягти припинення вогню в Україні – ЗМІ

Журналісти розповіли, що кремлівський диктатор Володимир Путін має намір отримати якомога більше користі для себе з бажання Дональда Трампа укласти мирну угоду.

Американське видання The New York Times пише, що кремлівський диктатор бачить геополітичні та економічні вигоди у потуранні прагненню американського лідера укласти мирну угоду. Оскільки плани Путіна по Україні не змінилися, переговори з Трампом для нього – засіб для досягнення набагато ширших цілей, інформує «Kreschatic».

Журналісти звернули увагу на слова глави комітету з міжнародних справ Держдуми РФ В’ячеслава Ніконова, який заявив, що президент США та російський лідер розробляють «двосторонній порядок денний», який «не пов’язаний з Україною».

Чиновник зазначав, що для диктатора «відносини із Вашингтоном важливіші, ніж питання конкретно України». Схоже на те, що Путін хоче «вичавити» якомога більше вигод з бажання Трампа досягти припинення вогню. Водночас залишається недовідомим, чи використає глава Білого дому ці надії лідера росіян як важіль, щоб укласти якомога більш вигідну умову для України.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, в Євросоюзі знайшли спосіб обходу блокування рішень щодо України Угорщиною.

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