Путин смеется над нами – Борис Джонсон прокомментировал разговор Трампа с российским диктатором

Бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон высказался по поводу переговоров президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во вторник, 18 марта, американский лидер провел телефонные переговоры с главой Кремля, разговор длился почти два часа. По итогам обсуждения войны в Украине диктатор согласился лишь прекратить нанесение ударов по инфраструктуре и объектам энергетики соседней страны.

Однако, несмотря на уговоры, ночью захватчики запустили по Украине ракеты на ударные беспилотники, пишет издание «Kreschatic».

Борис Джонсон на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter) прокомментировал телефонный разговор президента США с лидером россиян, в частности, отказ диктатора от 30-дневного перемирия.

«Какой сюрприз – Путин отвергает безусловное прекращение огня» , – написал эксглава британского правительства.

По словам политика, глава Кремля хочет продолжать убивать украинцев, нейтрализовать, разоружить соседнюю страну и сделать ее вассальным государством РФ.

Бывший премьер-министр Соединенного Королевства добавил, что российский диктатор не ведет переговоры, а «смеется над нами».

Как сообщалось, президент США признал, что «небольшая сцена» с Зеленским в Овальном кабинете была стратегией давления Вашингтона и Киева.