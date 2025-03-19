Среда, 19 марта, 2025
3.2 C
Киев
type here...
Экономика
Время чтения 1 мин.

Путин смеется над нами – Борис Джонсон прокомментировал разговор Трампа с российским диктатором

Бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон высказался по поводу переговоров президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во вторник, 18 марта, американский лидер провел телефонные переговоры с главой Кремля, разговор длился почти два часа. По итогам обсуждения войны в Украине диктатор согласился лишь прекратить нанесение ударов по инфраструктуре и объектам энергетики соседней страны.

Однако, несмотря на уговоры, ночью захватчики запустили по Украине ракеты на ударные беспилотники, пишет издание «Kreschatic».

Борис Джонсон на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter) прокомментировал телефонный разговор президента США с лидером россиян, в частности, отказ диктатора от 30-дневного перемирия.

«Какой сюрприз – Путин отвергает безусловное прекращение огня» , – написал эксглава британского правительства.

По словам политика, глава Кремля хочет продолжать убивать украинцев, нейтрализовать, разоружить соседнюю страну и сделать ее вассальным государством РФ.

Бывший премьер-министр Соединенного Королевства добавил, что российский диктатор не ведет переговоры, а «смеется над нами».

Как сообщалось, президент США признал, что «небольшая сцена» с Зеленским в Овальном кабинете была стратегией давления Вашингтона и Киева.

Горячее за неделю

Экономика

Почему США больше не беспокоятся о безопасности искусственного интеллекта

0
США выбирают путь абсолютной технологической свободы, игнорируя возможные риски...
Общество

Цены на электроэнергию и газ в 2025 году: будут ли повышать тарифы в 2025 году

0
В Украине в этом году не предполагается рост тарифов...
Статьи

В ЕС вводят систему ETIAS: кому из украинцев не придется платить за въезд в 2025 году

0
С 2025 г. в Европейском Союзе начнет действовать...
Статьи

Почему собака воет: народные поверья и их толкование

0
Собаки всегда были окуты мистическими верованиями, и их...
Общество

Российские дроны атаковали Киевщину, Днепропетровщину и Сумы: есть попадания в больницу и частные дома (фото)

0
В ночь на 19 марта российские войска совершили очередную...
spot_img

Новое на сайте

Рубрикатор

ПолитикаЭкономикаОбществоСтатьиКультураСпорт
spot_imgspot_img
Предыдущая статья
Кто в Украине может не платить за коммуналку: перечень категорий
Следующая статья
Какого числа Благовещение 2025 в Украине: праздник совсем скоро

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Есть план А и план Б» — Рубио о завершении войны между Украиной и Россией

0
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о существовании двух...

Какие лекарства и продукты нельзя сочетать: худшие пары

0
Избегайте этих сочетаний, если хотите, чтобы лекарства вам...

У кого сегодня, 17 марта, 2025, именины в Украине: открытки

0
Сделайте чей-то день приятнее и светлее! У каждого...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.