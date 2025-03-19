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Экономика
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Разработчики Mozilla перечислили «баги», которые убрали в обновлении Firefox 136.0.2

В марте состоялся релиз стабильной версии Firefox 136.0 – web-браузер получил ряд улучшений и обновлений, включая активацию аппаратного декодирования видео для AMD GPU.

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на официальную страницу Mozilla, выпущено обновление Firefox 136.0.2, которое исправляет ошибку с высокой загрузкой CPU в Windows при блокировке экрана или закрытии крышки ноутбука.

Кроме того, разработчики решили следующие проблемы:

  • не нужно вводить основной пароль – запрос появлялся в неожиданных ситуациях;
  • откорректировали видимость «переключателей» на затемненном фоне;
  • закладки «файлы cookie и данные сайта» и «временные кэшированные файлы и страницы» не будут включаться после обновления Firefox 136, если в «Истории» и/или «Настройках сайта» галочками отмечена очистка при отключении в предыдущих версиях web-браузера.

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