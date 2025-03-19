Разработчики Mozilla перечислили «баги», которые убрали в обновлении Firefox 136.0.2

В марте состоялся релиз стабильной версии Firefox 136.0 – web-браузер получил ряд улучшений и обновлений, включая активацию аппаратного декодирования видео для AMD GPU.

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на официальную страницу Mozilla, выпущено обновление Firefox 136.0.2, которое исправляет ошибку с высокой загрузкой CPU в Windows при блокировке экрана или закрытии крышки ноутбука.

Кроме того, разработчики решили следующие проблемы: