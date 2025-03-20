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Экономика
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Ребров перечислял игроков сборной Украины, которых могут дисквалифицировать в матче с Бельгией

Сегодня, 20 марта, нацсборная Украины примет команду Бельгии в номинально-домашнем матче плей-офф Лиги Наций – первая игра начнется в 9 часов 45 минут вечера по времени Киева.

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на официальный YouTube-канал «Украинской ассоциации футбола» (УАФ), от ключевого наставника «главной команды страны» Сергея Реброва прозвучало заявление о потенциальной дисквалификации футболистов, которые должны сыграть против Бельгии.

Исходя из слов Реброва, сразу 8 его подопечных подпадают под угрозу дисквалификации в сегодняшнем матче против Бельгии (первый состоится 20 марта, а второй — 23 марта), поскольку сложилась весьма непростая ситуация с получением желтых карт «сине-желтыми».

По мнению главного тренера нацсборной, сегодня следует быть особенно осторожными, чтобы не заработать желтую карточку, и, в итоге, выступить в следующем поединке:

  • Виталию Николенко;
  • Николаю Матвиенко;
  • Ефиму Конопля;
  • Николаю Шапаренко;
  • Георгию Судакову;
  • Ивану Калюжному;
  • Артему Довбику;
  • Роман Яремчук.

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