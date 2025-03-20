Ребров перечислял игроков сборной Украины, которых могут дисквалифицировать в матче с Бельгией

Сегодня, 20 марта, нацсборная Украины примет команду Бельгии в номинально-домашнем матче плей-офф Лиги Наций – первая игра начнется в 9 часов 45 минут вечера по времени Киева.
Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на официальный YouTube-канал «Украинской ассоциации футбола» (УАФ), от ключевого наставника «главной команды страны» Сергея Реброва прозвучало заявление о потенциальной дисквалификации футболистов, которые должны сыграть против Бельгии.
Исходя из слов Реброва, сразу 8 его подопечных подпадают под угрозу дисквалификации в сегодняшнем матче против Бельгии (первый состоится 20 марта, а второй — 23 марта), поскольку сложилась весьма непростая ситуация с получением желтых карт «сине-желтыми».
По мнению главного тренера нацсборной, сегодня следует быть особенно осторожными, чтобы не заработать желтую карточку, и, в итоге, выступить в следующем поединке:
- Виталию Николенко;
- Николаю Матвиенко;
- Ефиму Конопля;
- Николаю Шапаренко;
- Георгию Судакову;
- Ивану Калюжному;
- Артему Довбику;
- Роман Яремчук.