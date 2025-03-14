РФ ночью массированно атаковала Харьков дронами, в облпрокуратуре сообщили о последствиях удара (ФОТО)

В Харьковской областной прокуратуре сообщили о последствиях массированного дронового удара российских захватчиков по городу, опубликовав соответствующие кадры.

В ночь на пятницу, 14 марта, оккупационные войска РФ массированно атаковали беспилотниками Харьков – под ударом оказались три района города. По предварительной информации, российские захватчики использовали 5 БПЛА «Герань-2». Об этом сообщили в областной прокуратуре, пишет издание Kreschatic.

В ведомстве рассказали, что в Основянском районе дрон попал в землю на территории частного домовладения. В результате удара пострадали 7 человек, из них 4 ребенка. В 5 жилых домах повреждены фасады и выбиты окна.

Еще 2 беспилотника в этом же районе Харькова попали по территории транспортного инфраструктурного объекта, возник пожар.

Последствия атаки БПЛА в Харьков. Фото – t.me/prokuratura_kharkiv

Последствия атаки БПЛА в Харьков. Фото – t.me/prokuratura_kharkiv

Последствия атаки БПЛА в Харьков. Фото – t.me/prokuratura_kharkiv

В облпрокуратуре добавили, что оккупанты также атаковали Немышлянский и Новобаварский районы города — зафиксировано попадание БПЛА по открытой местности. Ушибы обошлись без пострадавших и разрушений.

Как сообщалось, утром 12 марта ВС РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Власти сообщили о последствиях атаки на город.