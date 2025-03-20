Четверг, 20 марта, 2025
2.6 C
Киев
type here...
Экономика
Время чтения 1 мин.

РФ совершила самую массированную атаку на Кропивницкий, в Нацполиции уточнили количество пострадавших (ФОТО)

Вечером в Кропивницком прогремела серия взрывов – российские захватчики массированно атаковали жилые кварталы города ударными беспилотниками,

Поздним вечером в среду, 19 марта, ВС РФ выпустили по городу ударные БПЛА, местные жители заявили, что раздалось более 30 взрывов. Начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что россияне совершили самую массированную атаку на город, пишет издание «Kreschatic».

В результате дронового удара в нескольких районах повреждены жилые многоэтажки и частные дома – выбиты окна, разрушены балконы. По его словам, в частности оккупанты попали по улице Мира.

РФ здійснила наймасованішу атаку на Кропивницький, у Нацполіції уточнили кількість постраждалих (ФОТО)

Последствия массированной дроновой атаки на Кропивницкий. Фото – t.me/kirovogradskaODA

В ГСЧС Украины отметили, что для ликвидации последствий привлекли 65 спасателей и 15 единиц техники.

РФ здійснила наймасованішу атаку на Кропивницький, у Нацполіції уточнили кількість постраждалих (ФОТО)

Последствия массированной дроновой атаки на Кропивницкий. Фото – t.me/kirovogradskaODA

По данным Национальной полиции, в Кропивницком по состоянию на 07:15 известно о 10 пострадавших, из которых 4 – дети. Несколько раненых госпитализировали, другим оперативно оказали медицинскую помощь.

Напомним, вечером 18 марта армия Путина выпустила дроны по городу Сумы. Оккупанты попали беспилотником в крышу областной клинической больницы.

Горячее за неделю

Экономика

В Силах обороны ответили, готовят ли российские оккупанты наступление на север Украины

0
Военнослужащий ВСУ Игорь Василевич на позывной «Кум» ответил, есть...
Экономика

Изобретатель или оператор: кто действительно создает идеи в эпоху ИИ

0
Искусственный интеллект помогает создавать изобретения, но пока не может...
Политика

Как скачать свою музыку в TikTok: пошаговая инструкция

0
Хотите стать успешным и чтобы вашу музыку услышал...
Общество

«Арсенал» меняет стратегию по Зинченко

0
Будущее Александра Зинченко в составе лондонского "Арсенала" остается неопределенным....
Статьи

Почему обращение «девушка» и «муж» — это неправильно?

0
Переход на украинский – это не только изменение...
spot_img

Новое на сайте

Рубрикатор

ПолитикаЭкономикаОбществоСтатьиКультураСпорт
spot_imgspot_img
Предыдущая статья
Как назначают пенсию лицам, у которых есть стаж работы за границей
Следующая статья
День ангела Александры 2025: оригинальные поздравления и открытки 20 марта

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Мадонна поразила откровенной фотосессией в белье: певицу не узнать

0
Легендарная Мадонна, в последнее время активно подогревающая интерес...

Дополнительные преимущества для пенсионеров: какие льготы доступны после 60 лет в Украине

0
В Украине пожилые люди имеют право на государственные льготы,...

Мобильные технологии будущего: что нам предстоит в мире приложений для смартфонов?

0
Мобильные приложения стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни....

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.