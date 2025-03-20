РФ совершила самую массированную атаку на Кропивницкий, в Нацполиции уточнили количество пострадавших (ФОТО)

Вечером в Кропивницком прогремела серия взрывов – российские захватчики массированно атаковали жилые кварталы города ударными беспилотниками,

Поздним вечером в среду, 19 марта, ВС РФ выпустили по городу ударные БПЛА, местные жители заявили, что раздалось более 30 взрывов. Начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что россияне совершили самую массированную атаку на город, пишет издание «Kreschatic».

В результате дронового удара в нескольких районах повреждены жилые многоэтажки и частные дома – выбиты окна, разрушены балконы. По его словам, в частности оккупанты попали по улице Мира.

Последствия массированной дроновой атаки на Кропивницкий. Фото – t.me/kirovogradskaODA

В ГСЧС Украины отметили, что для ликвидации последствий привлекли 65 спасателей и 15 единиц техники.

Последствия массированной дроновой атаки на Кропивницкий. Фото – t.me/kirovogradskaODA

По данным Национальной полиции, в Кропивницком по состоянию на 07:15 известно о 10 пострадавших, из которых 4 – дети. Несколько раненых госпитализировали, другим оперативно оказали медицинскую помощь.

Напомним, вечером 18 марта армия Путина выпустила дроны по городу Сумы. Оккупанты попали беспилотником в крышу областной клинической больницы.