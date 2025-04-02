Рогава объяснил, при каких условиях Владимиру Кличко удастся отобрать пояс у Усика

49-летний Владимир Кличко заявлял о намерениях возобновить карьеру для побиения рекорда американца Джорджа Формана, что позволит украинцу стать «старшим чемпионом мира».

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на эксклюзивный материал профильного издания vRINGe, отечественный супертяжеловес Цотне Рогава прокомментировал перспективность потенциального возвращения легенды бокса Владимира Кличко в ринг.

Исходя из слов Рогавы, если Усик сохранит все пояса за два поединка, как он ранее прогнозировал, то существуют все шансы на завоевание какого-то одного титула младшим Кличко, который к тому же «держит себя в форме» и привержен соответствующему закрытому, умному и безопасному стилю в боксе.

Кроме того, Кличко необходимо поступить «грамотно», и не сразу выходить в ринг против топовых бойцов, следуя тактике Формана, и провести оценочный поединок «с каким-то середняком», чтобы изучить свои возможности.

Рогава резюмировал: