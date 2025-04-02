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Экономика
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Рогава объяснил, при каких условиях Владимиру Кличко удастся отобрать пояс у Усика

49-летний Владимир Кличко заявлял о намерениях возобновить карьеру для побиения рекорда американца Джорджа Формана, что позволит украинцу стать «старшим чемпионом мира».

Рогава пояснив, за яких умов Володимиру Кличку вдасться відібрати пояс в Усика

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на эксклюзивный материал профильного издания vRINGe, отечественный супертяжеловес Цотне Рогава прокомментировал перспективность потенциального возвращения легенды бокса Владимира Кличко в ринг.

Исходя из слов Рогавы, если Усик сохранит все пояса за два поединка, как он ранее прогнозировал, то существуют все шансы на завоевание какого-то одного титула младшим Кличко, который к тому же «держит себя в форме» и привержен соответствующему закрытому, умному и безопасному стилю в боксе.

Кроме того, Кличко необходимо поступить «грамотно», и не сразу выходить в ринг против топовых бойцов, следуя тактике Формана, и провести оценочный поединок «с каким-то середняком», чтобы изучить свои возможности.

Рогава резюмировал:

Он [Владимир Кличко] заслужил свое право [на попытку отобрать пояс у Усика].

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