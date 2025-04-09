Samsung прекратит поддержку 6 флагманских и среднебюджетных смартфонов Galaxy

Летом прошлого года южнокорейский техногигант Samsung перестал выпускать программные обновления для смартфонов Galaxy A51 5G, Galaxy A41 и Galaxy M01, и сейчас ряд таких дедушек пополнился.

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на материал SamMobile, смартфоны Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, A52 5G, A72 и A32 не удастся обновить до финальной версии One UI 7 (ОС Android 15), так же, как и «скачать» исправления безопасности.

Galaxy A52 5G и A72 были одними из первых смартфонов в среднем классе, имевших дисплеи с высокой частотой обновления, стереодинамики, поддержку сетей 5G и более быстрый тип зарядки. При этом для Galaxy A52 5G Samsung решила завершить поддержку корпоративного варианта, почти одновременно с A52 и A52s.

Следует отметить – срок поддержки линейки S20 истекает только через 5 лет, а для устройств в среднем сегменте – через 4 года.

Таким образом, разработчики Samsung еще выпустят «апдейты», до окончания полноценной поддержки устройств, но обновить смартфоны лучше прямо сейчас, пока возможности не перекрыты.