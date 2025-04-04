ШИ-инструмент для программирования Devin получит гибкий тариф с оплатой по факту использования

Стартап Cognition недавно запустил «вирусный агент кодирования» на основе искусственного интеллекта (ШИ) Devin, и теперь представил недорогой вариант подписки для стимулирования регистраций.

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на материал Bloomberg, ШИ-модель Devin станет общедоступной для команд программистов по стоимости в 500 долларов США/ежемесячно.

В частности, Cognition презентовал дешевую начальную версию тарифа (20 долларов США/ежемесячно), позволяющую переходить на более расширенный план с оплатой по мере использования.

Указывается, что начальные 20 баксов принесут юзеру около 9 ACU (термин Cognition, обозначающий вычислительные кредиты). В общем, один ACU стоит 2,25 доллара в рамках 20-долларового плана, что чуть больше 2 долларов по 500-долларовой подписке.

В Cognition утверждают — 15 минут интенсивного функционирования Devin эквивалентны примерно 1 ACU, то есть 9 ACU позволят поработать около 2,25 часов по этой метрике, что не так уж много, если приходится сталкиваться с обработкой огромных кодовых баз.