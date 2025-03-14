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Экономика
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Шмигаль раскрыл, обсуждали ли в правительстве возможность территориальных уступок РФ

Не так давно госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что любой вид соглашения, касающийся прекращения огня, потребует от Украины уступить территории государству-агрессору.

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на видеоматериал YouTube-канала нардепа Алексея Гончаренко, от премьер-министра Дениса Шмыгаля прозвучал однозначный ответ — президент Владимир Зеленский не давал распоряжений Кабмина, касающихся тематики проведения переговоров по территориальным уступкам Украины.

Исходя из слов Шмыгаля, Зеленский неоднократно озвучивал свою обоснованную позицию – Украина не собирается отдавать свои территории РФ. В частности, принцип территориальной целостности и суверенитета нашего государства является приоритетом номер один для Киева, который определяется Уставом ООН и нормами международного законодательства.

Шмигаль акцентировал:

…У нас [Кабинета Министров] нет и не было директив вообще с кем-либо вести какие-либо разговоры о территориальных уступках Украины.

Отдельно премьер высказался о потенциальном использовании пунктов «Стамбульских договоренностей» как ориентира, позволяющего заключить мирное соглашение между Украиной и РФ: на недавней встрече в Джидде (Саудовская Аравия) этот вопрос не поднимался.

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