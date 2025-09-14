Воскресенье, 14 сентября, 2025
19.3 C
Киев
type here...
Шмыгаль заявил, что Украине понадобится около 120 млрд долларов в 2026 году для обороны и предотвращения новой агрессии.
Шмыгаль заявил, что Украине понадобится около 120 млрд долларов в 2026 году для обороны и предотвращения новой агрессии.
Экономика
Время чтения 1 мин.

Шмыгаль озвучил финансовые потребности Украины на 2026 год

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в случае продолжения войны в 2026 году стране потребуется около 120 миллиардов долларов для обеспечения оборонных нужд. Такое заявление прозвучало на ежегодной конференции YES 2025, организованной Фондом Виктора Пинчука. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, даже при прекращении боевых действий сумма необходимых расходов не снизится значительно. Эти средства понадобятся для восстановления запасов и поддержания боеспособности вооружённых сил.

«Даже если война закончится, нам всё равно придётся потратить почти такую же сумму, чтобы пополнить арсеналы и обеспечить готовность армии к возможной новой агрессии», — отметил министр.

Он подчеркнул, что в условиях «экономики войны» каждая недофинансированная статья означает потери — территорий и человеческих жизней.

Украина производит оружие, но нуждается в поддержке

По словам Шмыгаля, украинский ВПК уже способен обеспечивать армию необходимым оборудованием. Страна внедряет современные разработки, активно развивает производство дронов и других видов вооружения. Однако для масштабирования этого производства необходимы финансовые вливания.

«Мы не просим чего-то исключительного. Нам нужны средства и достаточное количество дронов. Это всё, что требуется для эффективной обороны», — пояснил он.

Министр добавил, что Украина вместе с международными партнёрами должна создать условия, при которых российская сторона будет заинтересована в завершении военных действий. Одним из способов давления, по его словам, являются точечные удары дальнобойными беспилотниками по объектам на территории России.

Что необходимо для завершения конфликта

Шмыгаль выделил три основных фактора, способных повлиять на окончание войны:

  • сильная украинская армия,
  • достаточное количество вооружения,
  • усиленные вторичные санкции против агрессора.

Он подчеркнул, что только в случае комплексного подхода можно говорить о реальных перспективах завершения конфликта.

Безопасность в будущем — приоритет после войны

Министр также выразил уверенность в том, что после окончания боевых действий необходимо создать систему, которая предотвратит повторную агрессию со стороны России. Только после этого, по его словам, станет возможным дипломатическое урегулирование — возвращение временно оккупированных территорий и обеспечение устойчивой безопасности границ.

Ранее мы писали о том, что Трамп и Путин могут посетить Малайзию в октябре: что известно о возможной встрече.

Горячее за неделю

Общество

Какой индекс магнитной бури прогнозируется на 11 сентября 2025 года: будет ли геомагнитный шторм

0
11 сентября 2025 магнитная буря не прогнозируется: геомагнитный фон останется спокойным на протяжении всех суток, индекс Kp не превысит 1.67.
Общество

Какой индекс магнитной бури 13 сентября 2025 года: какой прогноз по часам

0
13 сентября 2025 года магнитная буря не ожидается. Уровень Kp остаётся в пределах нормы N1 на всём протяжении суток — день будет спокойным.
Культура

Что за день 13 сентября: профессиональные, национальные, церковные и необычные праздники

0
13 сентября — день программиста, спорта, кино, шоколада, духовных традиций и исторических событий, наполненный праздничным смыслом.
Общество

В чем разница между прямым и обратным методом расчета НДС в Украине

0
В Украине прямой метод расчёта НДС используется при цене с налогом, а обратный — если цена без него, что определяет структуру отчётности.
Культура

К чему приснилось, что выпал зуб: объяснение популярных сонников

0
Сон о выпавшем зубе может указывать на потери, тревоги или перемены — всё зависит от деталей, количества зубов, боли, крови и личных чувств.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Звездный роман Урсулы Корберо и Чино Дарина: любовь, Netflix, карьера и беременность
Следующая статья
Какой гороскоп на сегодня 15 сентября 2025 года для всех знаков Зодиака по стихиям

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Какой индекс магнитной бури 13 сентября 2025 года: какой прогноз по часам

0
13 сентября 2025 года магнитная буря не ожидается. Уровень Kp остаётся в пределах нормы N1 на всём протяжении суток — день будет спокойным.

Какой на сегодня 9 сентября 2025 курс валют в Украине

0
Актуальный курс доллара на 9 сентября — 41,00 грн, евро — 48,10 грн, фунта — 55,00 грн. Франк и злотый также показали рост на фоне укрепления.

Какой лунный день 13 сентября 2025 года: что можно и нельзя делать по фазе Луны

0
13 сентября 2025 года — день честности и уединения: Луна убывает, в Близнецах, благоприятна для завершения дел и внутренней работы.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.