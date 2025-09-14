Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в случае продолжения войны в 2026 году стране потребуется около 120 миллиардов долларов для обеспечения оборонных нужд. Такое заявление прозвучало на ежегодной конференции YES 2025, организованной Фондом Виктора Пинчука. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, даже при прекращении боевых действий сумма необходимых расходов не снизится значительно. Эти средства понадобятся для восстановления запасов и поддержания боеспособности вооружённых сил.

«Даже если война закончится, нам всё равно придётся потратить почти такую же сумму, чтобы пополнить арсеналы и обеспечить готовность армии к возможной новой агрессии», — отметил министр.

Он подчеркнул, что в условиях «экономики войны» каждая недофинансированная статья означает потери — территорий и человеческих жизней.

Украина производит оружие, но нуждается в поддержке

По словам Шмыгаля, украинский ВПК уже способен обеспечивать армию необходимым оборудованием. Страна внедряет современные разработки, активно развивает производство дронов и других видов вооружения. Однако для масштабирования этого производства необходимы финансовые вливания.

«Мы не просим чего-то исключительного. Нам нужны средства и достаточное количество дронов. Это всё, что требуется для эффективной обороны», — пояснил он.

Министр добавил, что Украина вместе с международными партнёрами должна создать условия, при которых российская сторона будет заинтересована в завершении военных действий. Одним из способов давления, по его словам, являются точечные удары дальнобойными беспилотниками по объектам на территории России.

Что необходимо для завершения конфликта

Шмыгаль выделил три основных фактора, способных повлиять на окончание войны:

сильная украинская армия,

достаточное количество вооружения,

усиленные вторичные санкции против агрессора.

Он подчеркнул, что только в случае комплексного подхода можно говорить о реальных перспективах завершения конфликта.

Безопасность в будущем — приоритет после войны

Министр также выразил уверенность в том, что после окончания боевых действий необходимо создать систему, которая предотвратит повторную агрессию со стороны России. Только после этого, по его словам, станет возможным дипломатическое урегулирование — возвращение временно оккупированных территорий и обеспечение устойчивой безопасности границ.

