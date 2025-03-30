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Экономика
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Сикорский ответил, при каком условии Россия перестанет представлять угрозу для Европы

Не так давно глава МИД Польши Радослав Сикорский предупреждал — Европе следует учитывать расширение российской агрессии «до конца десятилетия».

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на материал TVN-24, от руководителя польского внешнеполитического ведомства Радослава Сикорского прозвучало заявление — как завершится текущая война РФ против Украины напрямую зависит от соотношения сил на европейском континенте, а также ощущений безопасности.

Исходя из слов Сикорского, страны Европы не могут быть уверены в своей безопасности, поскольку не могут спрогнозировать, что именно намерен в дальнейшем осуществлять «наш великий сосед Россия», пока это государство возглавляет кремлевский тиран Владимир Путин.

Глава польского МИД добавил — на текущем этапе РФ является абсолютно кровавой диктатурой, потому что отправила в тюрьмы гораздо больше политических заключенных, чем фиксировалось в упадочном СССР.

В частности, путинский режим выстроил идеологию, промывшую мозг россиянам, которые, в конце концов, желают возвращения в империю, и:

…Россия под этим руководством, и с этой государственной идеологией, будет угрозой до тех пор, пока у нее это руководство.

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