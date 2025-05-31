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Актуальный курс доллара, евро и злотого в Украине на 31 мая 2025 года. Средние курсы банков и обменников, динамика и советы по обмену.
Актуальный курс доллара, евро и злотого в Украине на 31 мая 2025 года. Средние курсы банков и обменников, динамика и советы по обмену.
Экономика
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Сколько сегодня 31 мая 2025 стоит доллар, евро, злотый в Украине: актуальный курс валют

В современных экономических условиях точное и своевременное знание курса валют становится критически важным для множества людей. Особенно остро вопрос актуальных курсов доллара, евро и злотого стоит для тех, кто регулярно совершает международные переводы, путешествует, либо ведет бизнес, связанный с иностранной валютой. Изменения курсов могут повлиять на бюджет, планы и финансовое благополучие. Но как узнать, какой курс валют сегодня 31 мая 2025 года в Украине? Каковы тенденции и что влияет на котировки? В этой статье DNEWS подробно разберет средний курс доллара, евро и злотого в банковской системе и обменных пунктах, а также дадим советы по оптимальному обмену.

Актуальный курс валют в Украине на 31 мая 2025

Для начала важно понимать, что в Украине курсы валют постоянно меняются под влиянием множества факторов. Центральный банк устанавливает официальный курс, который служит ориентиром для коммерческих банков. Однако именно в банках и обменных пунктах складывается реальная картина – здесь каждый покупатель и продавец сталкивается с конкретными цифрами, влияющими на экономию и затраты.

Сегодня, 31 мая 2025 года, курсы ключевых валют выглядят следующим образом:

ВалютаПокупка (средний курс в банках)Продажа (средний курс в банках)Официальный курс НБУ
USD41,20 UAH41,70 UAH41,53 UAH
EUR46,80 UAH47,50 UAH46,80 UAH
PLN10,70 UAH11,50 UAH11,05 UAH

Цифры демонстрируют небольшой, но заметный рост евро и злотого в сравнении с предыдущими днями. Доллар же остаётся на устойчивом уровне, что свидетельствует о стабильности валютного рынка в данный момент.

Особенности курсов в наличных пунктах обмена

Наличные курсы отличаются от банковских и зачастую бывают менее выгодными для покупателей. Сегодня в обменных пунктах средний курс составляет:

  • Доллар: покупка — 41,40 UAH, продажа — 41,46 UAH
  • Евро: покупка — 47,15 UAH, продажа — 47,30 UAH
  • Злотый: покупка — 11,03 UAH, продажа — 11,13 UAH

Как видно, разница с курсами банков минимальна, но она всё же есть и её нужно учитывать при планировании обмена.

Средний курс валют в ведущих банках Украины

Чтобы получить наиболее точное представление о стоимости валют, полезно ознакомиться с курсами ведущих банков. Многие из них обновляют курсы несколько раз в день, ориентируясь на официальный курс НБУ и спрос на валюту среди клиентов.

Курс доллара в банках на 31 мая

  • Приватбанк: покупка — 41,20 UAH, продажа — 41,80 UAH
  • ПУМБ: покупка — 41,30 UAH, продажа — 41,90 UAH
  • Сенс Банк: покупка — 41,35 UAH, продажа — 41,90 UAH
  • Правекс Банк: покупка — 41,10 UAH, продажа — 41,65 UAH
  • Коминбанк: покупка — 41,20 UAH, продажа — 41,73 UAH

Эти цифры показывают стабильность курса доллара и небольшое расхождение в банках, что может быть выгодно при сравнении и выборе банка для обмена.

Курс евро в банках сегодня

  • Приватбанк: покупка — 46,80 UAH, продажа — 47,50 UAH
  • ПУМБ: покупка — 46,80 UAH, продажа — 47,50 UAH
  • Правекс Банк: покупка — 41,40 UAH, продажа — 41,63 UAH (обратите внимание — данные о евро здесь выглядят как для другой валюты, проверяйте курс индивидуально)
  • Агропросперис Банк: продажа — 41,58 UAH (тоже требует уточнения)

Для евро расхождения между банками менее выражены, а курс в основном отражает официальные данные.

Курс злотого в банковской системе

  • Приватбанк: отсутствует
  • ПУМБ: покупка — 41,30 UAH, продажа — 41,83 UAH
  • Монобанк: покупка — нет, продажа — 41,33 / 41,83 UAH
  • O.Bank: покупка — нет, продажа — 41,20 / 41,75 UAH

Для злотого ситуация немного сложнее, поскольку не все банки работают с этой валютой в наличном формате, но при этом средний курс варьируется около 11 UAH за PLN.

Динамика курса валют за последние дни

Курс валют не стоит на месте. В течение недели и месяца можно наблюдать колебания, которые влияют на стоимость товаров и услуг, инвестиции и бизнес-операции.

Динамика доллара в последние дни

За неделю средний курс продажи доллара в банках изменился с 41,8 UAH (28 мая) до 41,7 UAH (31 мая). Это небольшое снижение говорит о том, что доллар немного стабилизировался после некоторой волатильности.

Изменения курса евро

Евро, наоборот, показал рост с 46,5 UAH до 47,5 UAH за неделю, что указывает на повышение спроса или влияние европейских экономических факторов.

Поведение злотого

Злотый держится в пределах 11,0–11,5 UAH, демонстрируя умеренную стабильность. Такой курс комфортен для туристов и бизнесменов, работающих с Польшей.

Влияние официального курса НБУ на рынок

Национальный банк Украины (НБУ) устанавливает официальный курс валют, который служит ориентиром для банков и обменных пунктов. Сегодня официальный курс доллара — 41,53 UAH, евро — 46,80 UAH, злотого — 11,05 UAH.

Этот курс не меняется ежедневно, а корректируется по мере необходимости, чтобы сгладить резкие колебания. Для большинства финансовых операций именно курс НБУ служит базой для расчетов.

Как банки используют курс НБУ

Банки ориентируются на курс НБУ, но всегда устанавливают собственные курсы покупки и продажи с учетом комиссий и спроса. Это приводит к тому, что курс в банках всегда немного отличается от официального, а покупка валюты стоит дороже продажи.

Наличные операции и комиссии

При обмене наличных денег в кассах банков или обменных пунктах важно учитывать комиссии. Некоторые банки скрывают их в разнице курсов, поэтому внимательное изучение условий поможет сэкономить.

Как выгодно обменять валюту сегодня

Выбор времени и места обмена валюты влияет на итоговую выгоду. При текущем курсе валют в Украине 31 мая 2025 года рекомендуется:

  • Следить за курсами в нескольких банках и обменниках
  • Использовать онлайн-конвертеры для быстрого сравнения цен
  • Учитывать комиссионные и скрытые сборы
  • Планировать обмен в будние дни, когда курсы более стабильны
  • Рассматривать безналичные операции, которые могут быть выгоднее наличных

Краткий обзор популярных банков для обмена

  • Приватбанк предлагает конкурентные курсы доллара и евро, удобный сервис и онлайн-банкинг.
  • ПУМБ отличается широким покрытием отделений и приемлемыми курсами.
  • Монобанк удобен для мобильных пользователей, хотя не всегда предлагает лучший курс наличной валюты.

Особенности курса валют в разных городах

Курс валют может различаться по регионам и городам. В крупных городах, таких как Киев, Львов, Харьков, Днепр и Одесса, чаще наблюдается более выгодный курс и меньше скрытых комиссий.

Курс доллара в крупных городах

В Киеве курс покупки доллара держится около 41,40 UAH, а продажа — 41,46 UAH. Аналогичные цифры наблюдаются во Львове и Харькове.

Евро и злотый в региональных центрах

Евро можно купить в обменниках Киева по 47,15 UAH, в то время как во Львове и Одессе цены практически не отличаются. Злотый более востребован на западных границах и там его курс выше.

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