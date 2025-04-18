Финансовые показатели валют продолжают оставаться в центре внимания украинцев. На фоне экономической нестабильности и внешнеполитических рисков курс доллара, евро и польского злотого оказывает существенное влияние как на потребительский рынок, так и на бизнес-среду. В этом материале DNEWS собрал актуальную информацию о курсе основных валют в Украине на пятницу, 18 апреля 2025 года: официальные показатели от Национального банка и средние значения в банках страны.

Официальный курс валют на 18 апреля от НБУ

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс на пятницу, 18 апреля 2025 года:

Доллар США (USD) — 41,2152 грн

— 41,2152 грн Евро (EUR) — 46,8205 грн

— 46,8205 грн Польский злотый (PLN) — 10,8992 грн

Показатели остались на уровне предыдущего банковского дня. Это может свидетельствовать о временной стабилизации ситуации на межбанковском рынке и умеренном спросе на валюту.

Наличный курс валют в банках Украины

Наличный курс может отличаться в зависимости от банка, региона и объёма операции. Ниже приведены средние значения покупки и продажи на утро 18 апреля:

Доллар США : Покупка: от 40,90 до 41,00 грн Продажа: от 41,05 до 41,25 грн

: Евро : Покупка: от 46,60 до 46,80 грн Продажа: от 46,90 до 47,20 грн

: Злотый : Покупка: от 10,70 до 10,80 грн Продажа: от 10,90 до 11,10 грн

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Средние значения по обмену валюты также варьируются в зависимости от банков:

Валюта Покупка (средняя) Продажа (средняя) Доллар 40,95 грн 41,15 грн Евро 46,75 грн 47,05 грн Злотый 10,75 грн 10,99 грн

Курсы валют в популярных банках

В некоторых крупнейших банках Украины установлены такие ориентировочные курсы на сегодня:

Доллар США

ПриватБанк : покупка — 40,70 грн, продажа — 41,40 грн

: покупка — 40,70 грн, продажа — 41,40 грн Райффайзен Банк : покупка — 40,95 грн, продажа — 41,45 грн

: покупка — 40,95 грн, продажа — 41,45 грн ПУМБ : покупка — 40,80 грн, продажа — 41,40 грн

: покупка — 40,80 грн, продажа — 41,40 грн Сенс Банк: покупка — 41,00 грн, продажа — 41,50 грн

Евро

ПриватБанк : покупка — 46,10 грн, продажа — 47,10 грн

: покупка — 46,10 грн, продажа — 47,10 грн Райффайзен Банк : покупка — 46,10 грн, продажа — 47,10 грн

: покупка — 46,10 грн, продажа — 47,10 грн ПУМБ : покупка — 46,10 грн, продажа — 47,10 грн

: покупка — 46,10 грн, продажа — 47,10 грн Сенс Банк: покупка — 46,10 грн, продажа — 47,10 грн

Польский злотый

ПриватБанк : покупка — 10,60 грн, продажа — 11,10 грн

: покупка — 10,60 грн, продажа — 11,10 грн Райффайзен Банк : покупка — 10,60 грн, продажа — 11,10 грн

: покупка — 10,60 грн, продажа — 11,10 грн ПУМБ : покупка — 10,60 грн, продажа — 11,10 грн

: покупка — 10,60 грн, продажа — 11,10 грн Сенс Банк: покупка — 10,60 грн, продажа — 11,10 грн

Что влияет на курс валют в Украине

Курс валют формируется под воздействием множества факторов:

Объёмы валютной выручки от экспорта и импорта

Международные выплаты по долгам

Решения НБУ и действия банков

Спекулятивная активность на межбанке

Геополитическая ситуация и инфляционные ожидания

На текущий момент рынок демонстрирует осторожный оптимизм. Приток валюты от экспортеров, стабилизация цен на сырьевых рынках и сдержанная монетарная политика Национального банка создают условия для относительного баланса.

Рекомендации перед обменом валюты

Сравнивайте курсы в нескольких банках или обменниках. Уточняйте наличие комиссии при обмене. Следите за трендом, а не только за разовыми колебаниями. Избегайте уличных обменников, особенно при больших суммах. Пользуйтесь официальными онлайн-сервисами банков для уточнения актуального курса.

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