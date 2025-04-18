Финансовые показатели валют продолжают оставаться в центре внимания украинцев. На фоне экономической нестабильности и внешнеполитических рисков курс доллара, евро и польского злотого оказывает существенное влияние как на потребительский рынок, так и на бизнес-среду. В этом материале DNEWS собрал актуальную информацию о курсе основных валют в Украине на пятницу, 18 апреля 2025 года: официальные показатели от Национального банка и средние значения в банках страны.
Официальный курс валют на 18 апреля от НБУ
Национальный банк Украины установил следующий официальный курс на пятницу, 18 апреля 2025 года:
- Доллар США (USD) — 41,2152 грн
- Евро (EUR) — 46,8205 грн
- Польский злотый (PLN) — 10,8992 грн
Показатели остались на уровне предыдущего банковского дня. Это может свидетельствовать о временной стабилизации ситуации на межбанковском рынке и умеренном спросе на валюту.
Наличный курс валют в банках Украины
Наличный курс может отличаться в зависимости от банка, региона и объёма операции. Ниже приведены средние значения покупки и продажи на утро 18 апреля:
- Доллар США:
- Покупка: от 40,90 до 41,00 грн
- Продажа: от 41,05 до 41,25 грн
- Евро:
- Покупка: от 46,60 до 46,80 грн
- Продажа: от 46,90 до 47,20 грн
- Злотый:
- Покупка: от 10,70 до 10,80 грн
- Продажа: от 10,90 до 11,10 грн
Средние значения по обмену валюты также варьируются в зависимости от банков:
|Валюта
|Покупка (средняя)
|Продажа (средняя)
|Доллар
|40,95 грн
|41,15 грн
|Евро
|46,75 грн
|47,05 грн
|Злотый
|10,75 грн
|10,99 грн
Курсы валют в популярных банках
В некоторых крупнейших банках Украины установлены такие ориентировочные курсы на сегодня:
Доллар США
- ПриватБанк: покупка — 40,70 грн, продажа — 41,40 грн
- Райффайзен Банк: покупка — 40,95 грн, продажа — 41,45 грн
- ПУМБ: покупка — 40,80 грн, продажа — 41,40 грн
- Сенс Банк: покупка — 41,00 грн, продажа — 41,50 грн
Евро
- ПриватБанк: покупка — 46,10 грн, продажа — 47,10 грн
- Райффайзен Банк: покупка — 46,10 грн, продажа — 47,10 грн
- ПУМБ: покупка — 46,10 грн, продажа — 47,10 грн
- Сенс Банк: покупка — 46,10 грн, продажа — 47,10 грн
Польский злотый
- ПриватБанк: покупка — 10,60 грн, продажа — 11,10 грн
- Райффайзен Банк: покупка — 10,60 грн, продажа — 11,10 грн
- ПУМБ: покупка — 10,60 грн, продажа — 11,10 грн
- Сенс Банк: покупка — 10,60 грн, продажа — 11,10 грн
Что влияет на курс валют в Украине
Курс валют формируется под воздействием множества факторов:
- Объёмы валютной выручки от экспорта и импорта
- Международные выплаты по долгам
- Решения НБУ и действия банков
- Спекулятивная активность на межбанке
- Геополитическая ситуация и инфляционные ожидания
На текущий момент рынок демонстрирует осторожный оптимизм. Приток валюты от экспортеров, стабилизация цен на сырьевых рынках и сдержанная монетарная политика Национального банка создают условия для относительного баланса.
Рекомендации перед обменом валюты
- Сравнивайте курсы в нескольких банках или обменниках.
- Уточняйте наличие комиссии при обмене.
- Следите за трендом, а не только за разовыми колебаниями.
- Избегайте уличных обменников, особенно при больших суммах.
- Пользуйтесь официальными онлайн-сервисами банков для уточнения актуального курса.
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