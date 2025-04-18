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Курс доллара, евро и злотого на 18 апреля 2025 года в Украине: официальные данные, наличный рынок, показатели в банках.
Курс доллара, евро и злотого на 18 апреля 2025 года в Украине: официальные данные, наличный рынок, показатели в банках.
Экономика
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Сколько стоит доллар, евро, злотый сегодня 18 апреля 2025 в Украине

Финансовые показатели валют продолжают оставаться в центре внимания украинцев. На фоне экономической нестабильности и внешнеполитических рисков курс доллара, евро и польского злотого оказывает существенное влияние как на потребительский рынок, так и на бизнес-среду. В этом материале DNEWS собрал актуальную информацию о курсе основных валют в Украине на пятницу, 18 апреля 2025 года: официальные показатели от Национального банка и средние значения в банках страны.

Официальный курс валют на 18 апреля от НБУ

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс на пятницу, 18 апреля 2025 года:

  • Доллар США (USD) — 41,2152 грн
  • Евро (EUR) — 46,8205 грн
  • Польский злотый (PLN) — 10,8992 грн

Показатели остались на уровне предыдущего банковского дня. Это может свидетельствовать о временной стабилизации ситуации на межбанковском рынке и умеренном спросе на валюту.

Наличный курс валют в банках Украины

Наличный курс может отличаться в зависимости от банка, региона и объёма операции. Ниже приведены средние значения покупки и продажи на утро 18 апреля:

  • Доллар США:
    • Покупка: от 40,90 до 41,00 грн
    • Продажа: от 41,05 до 41,25 грн
  • Евро:
    • Покупка: от 46,60 до 46,80 грн
    • Продажа: от 46,90 до 47,20 грн
  • Злотый:
    • Покупка: от 10,70 до 10,80 грн
    • Продажа: от 10,90 до 11,10 грн

Средние значения по обмену валюты также варьируются в зависимости от банков:

ВалютаПокупка (средняя)Продажа (средняя)
Доллар40,95 грн41,15 грн
Евро46,75 грн47,05 грн
Злотый10,75 грн10,99 грн

Курсы валют в популярных банках

В некоторых крупнейших банках Украины установлены такие ориентировочные курсы на сегодня:

Доллар США

  • ПриватБанк: покупка — 40,70 грн, продажа — 41,40 грн
  • Райффайзен Банк: покупка — 40,95 грн, продажа — 41,45 грн
  • ПУМБ: покупка — 40,80 грн, продажа — 41,40 грн
  • Сенс Банк: покупка — 41,00 грн, продажа — 41,50 грн

Евро

  • ПриватБанк: покупка — 46,10 грн, продажа — 47,10 грн
  • Райффайзен Банк: покупка — 46,10 грн, продажа — 47,10 грн
  • ПУМБ: покупка — 46,10 грн, продажа — 47,10 грн
  • Сенс Банк: покупка — 46,10 грн, продажа — 47,10 грн

Польский злотый

  • ПриватБанк: покупка — 10,60 грн, продажа — 11,10 грн
  • Райффайзен Банк: покупка — 10,60 грн, продажа — 11,10 грн
  • ПУМБ: покупка — 10,60 грн, продажа — 11,10 грн
  • Сенс Банк: покупка — 10,60 грн, продажа — 11,10 грн

Что влияет на курс валют в Украине

Курс валют формируется под воздействием множества факторов:

  • Объёмы валютной выручки от экспорта и импорта
  • Международные выплаты по долгам
  • Решения НБУ и действия банков
  • Спекулятивная активность на межбанке
  • Геополитическая ситуация и инфляционные ожидания

На текущий момент рынок демонстрирует осторожный оптимизм. Приток валюты от экспортеров, стабилизация цен на сырьевых рынках и сдержанная монетарная политика Национального банка создают условия для относительного баланса.

Рекомендации перед обменом валюты

  1. Сравнивайте курсы в нескольких банках или обменниках.
  2. Уточняйте наличие комиссии при обмене.
  3. Следите за трендом, а не только за разовыми колебаниями.
  4. Избегайте уличных обменников, особенно при больших суммах.
  5. Пользуйтесь официальными онлайн-сервисами банков для уточнения актуального курса.

Ранее мы писали о том, какой сегодня курс валют 17 апреля 2025 в Украине: почём доллар, евро, злотый.

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