Сладкая ловушка: как пищевые добавки в привычных продуктах повышают риск диабета

Регулярное потребление сочетаний эмульгаторов, красителей, подсластителей и кислот в составе привычных продуктов питания ассоциируется с повышенным риском развития диабета 2 типа даже при соблюдении здорового образа жизни.

Навигация Опасность скрытых ингредиентовИсследования на основе большой выборкиКакие добавки оказались наиболее опаснымиПотенциальная синергия или антагонизм

Новые исследования показывают, что сочетания часто встречающихся в ежедневном рационе пищевых добавок могут значительно повысить риск развития сахарного диабета 2 типа. Исследователи из Франции проанализировали данные более 100 000 человек, чтобы выявить связь между употреблением комбинаций добавок и возникновением хронического заболевания. Результаты указывают, что не отдельные вещества, а именно их смеси являются потенциальной опасностью для здоровья.

Эти открытия стали возможны благодаря анализу данных из длительного исследовательского проекта NutriNet-Santé. Ученые идентифицировали пять типичных смесей пищевых добавок, две из которых напрямую связаны с повышенным риском диабета. Такие сочетания часто присутствуют в ультраобработанных продуктах – от соусов до сладких напитков.

Опасность скрытых ингредиентов

Ультраобработанные продукты содержат многочисленные пищевые добавки, выполняющие различные функции – от усиления вкуса до сохранения текстуры. Но сочетание этих компонентов, как выяснилось, может иметь нежелательные последствия для организма.

В частности, одна из опасных смесей содержала эмульгаторы, красители и консерванты, наиболее часто встречающиеся в суповых основаниях, десертах, жирах и соусах. Другая смесь включала сладкие напитки с подсластителями, красителями и кислотами, используемыми для регуляции вкуса.

Исследования на основе большой выборки

В исследовании участвовало более 108 тысяч взрослых из Франции, которые в течение 7,7 лет заполняли онлайн-дневники питания. Это позволило детально проанализировать подержанные продукты и их состав.

Ученые сосредоточились только на тех добавках, которые присутствовали не менее 5% участников. Комбинации веществ были идентифицированы с помощью баз данных и лабораторных анализов продуктов.

Какие добавки оказались самыми опасными

Одна из обнаруженных комбинаций включала такие вещества, как модифицированные крахмалы, гуаровая камедь, каррагенаны, полифосфаты, пектин, ксантановая камедь, а также консервант калия сорбат и краситель куркумин. Эти ингредиенты широко используются в производстве пищевых промышленных продуктов.

Другая смесь, ассоциированная с повышенным риском диабета, содержала сладкие напитки с подсластителями (аспартам, сукралоза, ацесульфам-K), красителями (паприка, карамель, антоцианы), кислотами (лимонная, яблочная, фосфорная) и эмульгаторами. Особое внимание учёные обратили на возможное взаимодействие этих добавок между собой.

Потенциальная синергия или антагонизм

В ходе анализа исследователи обнаружили, что некоторые вещества в составе смесей могут взаимодействовать между собой, усиливая или ослабляя действие друг друга. Такая синергия или антагонизм может объяснять, почему смесь может быть вредной, даже если отдельные компоненты не вызывают беспокойства.

Это открытие ставит под сомнение нынешние подходы к оценке безопасности пищевых добавок, которые обычно рассматриваются изолированно. Результаты исследования показывают необходимость учета комплексного влияния пищевых добавок в ежедневном рационе.

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