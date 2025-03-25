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Экономика
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Сметанін розповів, для ураження яких об’єктів Сили оборони застосовували нову ракету «Довгий Нептун»

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін розповів про використання нової української крилатої ракети «Довгий Нептун» Силами оборони.

Сметанін в інтерв’ю норвезькому виданню Nettavisen розповів про бойових досвід застосування нової крилатої ракети «Довгий Нептун» вітчизняного виробництва, яка має дальність ураження до 1000 кілометрів, пише «Kreschatic».

За його словами, вперше Сили оборони використали цю зброю для завдання удару по військовому об’єкту ЗС РФ на Кримському півострові. Також цією ракетою захисники уразили нафтопереробний завод у місті Туапсе Краснодарського краю країни-агресорки.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості повідомив, що нещодавно відбулися випробування абсолютно нової української системи. Поки що подробиці про цю вітчизняну зброю тримають у таємниці.

Представник Києва додав, що наразі ВПК нашої країни виробляє близько 30-40% зброї, необхідної для Сил оборони.

Нагадаємо, торік влітку президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна розгортає власну ракетну програму, щоб зменшити залежність від постачання цієї зброї союзниками, зокрема боєприпасів для протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, ССО у взаємодії з іншими Силами оборони «відмінусували» одразу чотири гелікоптери армії Путіна у Бєлгородській області.

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