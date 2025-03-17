СМИ назвали наиболее загрязненные водоемы столицы и сообщили, будут ли расчищать реку Лыбидь

Журналисты пообщались со специалистами коммунального предприятия «Плес», рассказав о наиболее загрязненных водоемах столицы.

Специалисты КП «Плесо» в интервью изданию «Вечерний Киев» назвали водоемы в Киеве, которые согласно результатам системных исследований качества воды характеризуются высоким уровнем загрязнения из-за попадания в них сточных вод из дождевых канализаций: реки Лыбидь и Вита, система озер Опечень.

В то же время работники предприятия отметили, что эти водные объекты технические, а их загрязнение не несет вред здоровью киевлян и живым существам, пишет «Kreschatic».

По словам специалистов, типичной проблемой города есть сбросы опасных веществ, нефтепродуктов и сточных вод в водоемы столицы. Чаще этим загрязняют озера и реки, которые расположены в промышленных зонах и районах с несанкционированной застройкой.

В КП «Плесо» сообщили, что в настоящее время идет расчистка реки Лыбидь с целью улучшения ее экологического состояния и восстановления гидрологического режима. В конце 2024 завершили первый этап работ в дельте водоема, в этом году реку будут расчищать на других участках.