Журналисты объяснили, почему инициатива главы правительства Великобритании Кира Стармера по размещению миротворцев в Украине рискует провалиться.

Британское издание The Telegraph, ссылаясь на слова бывшего военного атташе Соединенного Королевства в Киеве и Москве Джона Формана пишет, что инициатива Стармера по развертыванию миротворческих сил в Украине вызывает беспокойство.

В материале отмечается, что план премьер-министра неоднозначен и не содержит четких целей. На прошлой неделе на встрече 30 государств в Нортвуде Лондон затруднился ответить, какие войска и техника могут быть развернуты на украинской территории, сообщает «Kreschatic».

По словам Формана, британское правительство находится на очень ранней стадии процесса планирования со слабыми стратегическими целями. Он отметил, что премьер должен четко объяснить, чего он хочет добиться, а не «прятаться за клише».

Бывший военный атташе объяснил, что глава правительства должен дать общее понимание миротворческой миссии в Украине, ведь в зависимости от задач необходим разный уровень сил.

Как сообщалось, глава Чехии Петр Павел заявил, что Прага готова отправить свои войска на Украину в составе миротворческой миссии Европы.