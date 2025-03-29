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Экономика
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СМИ раскрыли дату возвращения Деонтея Уайлдера в ринг

В июне прошлого года китаец Чжан Чжилей нокаутировал Деонтея Уайлдера в пятом раунде, после чего американский эксчемпион мира прервал боксерскую карьеру.

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на материал ESPN, бывший чемпион мира в супертяжелой весовой категории американец Деонтей Уайлдер намерен вернуться в ринг не ранее лета 2025 года.

Исходя из сведений ESPN, соперником 39-летнего Уайлдера станет его соотечественник, 37-летний Тайрелл Херндон. Проведение 10-раундового поединка запланировано 27 июня на арене города Уичита (штат Канзас).

Отметим, что в период с 2015 по 2020 годы, Уайлдер был чемпионом по версии WBC, но потерял титул, проиграв во второй схватке с Тайсоном Фьюри. При этом последнюю победу американец одержал в октябре 2022 года, когда смог досрочно нокаутировать Роберта Хелениуса.

По словам промоутера Джошуа Чассе, июньское сражение окажется «перезагрузкой наследия Уайлдера», ведь американец все еще считается сильнейшим панчером в боксе, и:

…Он снова на пути к тому, чтобы стать чемпионом мира в супертяжелом весе, и это первый шаг.

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