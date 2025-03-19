СМИ рассказали о преимуществах и недостатках новых правил движения наземного транспорта в Киеве во время тревог

Журналисты проанализировали новые правила движения наземного общественного транспорта в столице во время воздушных тревог.

В пятницу, 21 марта, в столице начинают действовать новые правила движения наземного транспорта во время воздушных тревог, о чем сообщили в КГГА. Журналисты издания «Информатор Киев» проанализировали предложенный Советом обороны города алгоритм, пишет «Kreschatic».

Теперь транспорт «Киевпасстранс» и частных перевозчиков во время воздушной тревоги будет останавливаться возле ближайшего укрытия, расположенного по маршруту движения. По желанию пассажиры могут покинуть салон и перейти в безопасное место.

Водители будут сообщать о возможности дальнейшего движения. После высадки людей, намеренных переждать тревогу в укрытии, транспорт продолжит ехать по маршруту.

Водители также имеют право при опасности перейти в безопасное место.

Журналисты назвали протокол Совета обороны Киева «скорым решением», поскольку транспорт не будут останавливать в зависимости от уровня опасности или за зонами, как ранее обещал начальник КМВА Тимур Ткаченко, с учетом типа воздушной тревоги и районирования. Кроме того, новые правила не учитывают опасность водителей.

В то же время, преимущество нового алгоритма заключается в исчезновении простоя общественного транспорта во время тревог. Это означает, что столица станет мобильнее, пассажиры не будут сплачиваться на остановках, а бюджет города не будет терять миллиарды доходов.

Как сообщалось, экономика Киева потеряла по меньшей мере 5,4 миллиарда гривен из-за простого наземного общественного транспорта во время тревог.