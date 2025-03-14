СМИ сообщили, что известно о состоянии 12-летнего мальчика, ударившего током на крыше электрички в Киеве

Журналисты рассказали, что известно о состоянии 12-летнего мальчика, ударившего током на крыше электрички в столице.

В четверг, 13 марта, столичная полиция сообщила, что на станции «Киев — Волынский» 12-летний парень залез на вагон электрички. На крыше подростка ударило электрическим током, и он загорелся.

Ребенка госпитализировали с тяжелыми ожогами, он находился в бессознательном состоянии, пишет издание «Kreschatic».

Сегодня утром в эфире телеканала «Киев24» корреспонденты сообщили о состоянии пострадавшего несовершеннолетнего. В Департаменте здравоохранения рассказали журналистам, что 12-летний парень жив, он находится в медицинском учреждении в тяжелом состоянии.

Эксперт по безопасности детей Денис Михальченко, комментируя жуткую ситуацию на станции, заявил, что в школах недостаточно преподают предмет безопасности и его необходимо реформировать во избежание инцидентов с опасными развлечениями несовершеннолетних.

По его словам, дети стремятся к популярности и гонятся за дофамином, поэтому ищут что-то интересное. В основном этим занимаются мальчики, которым не хватает движения и приключений.

Как сообщалось, 9 марта в тоннеле киевского метрополитена погиб мужчина. СМИ рассказали об обстоятельствах трагедии.