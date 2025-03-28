Пятница, 28 марта, 2025
9.8 C
Киев
type here...
Экономика
Время чтения 1 мин.

СМИ выяснили, за какие нарушения Анчелотти грозит почти пятилетний срок в тюрьме

Карло Анчелотти был ключевым наставником «Реал-Мадрид» в 2013-2015 годах, повторно, после непродолжительной паузы, возглавив «сливочных» в 2021 году.

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на источники профильного издания MundoDeportivo, главный тренер «Реал-Мадрид» Карло Анчелотти вскоре предстанет перед судом.

Как стало известно, в среду, 2 апреля, итальянскому «гуру футбола» придется оказаться в самом центре судебного разбирательства по делу, касающемуся уклонения от уплаты налогов. Местные прокуроры обвиняют наставника мадридцев в сокрытии прибыли, полученной от имиджевого «роялти» в период с 2014 по 2015 годы — Анчелотти выводил неучтенные средства, воспользовавшись услугами оффшорных компаний. Следует отметить, что общий размер налоговой задолженности составляет более 1 млн. евро.

При этом обвинительная сторона требует для спортивного функционера реального, а не условного наказания в виде тюремного заключения сроком на 4 года и 9 месяцев.

Горячее за неделю

Экономика

Тривалість життя більше залежить від способу життя, ніж від генів — дослідження

0
Нові дані доводять, що попри генетичну схильність, наші повсякденні...
Политика

Xiaomi представила 15 Ultra, який випередив iPhone: камера Leica, потужне залізо та оновлений дизайн

0
Культура

Ілон Маск судиться за опіку над 13-ю дитиною

0
Ілон Маск опинився в центрі...
Экономика

Автівки майбутнього: як NASA навчить авто передбачати ДТП

0
Інновація NASA DRF відкриває двері до нової ери дорожнього...
Экономика

Как присутствие собак помогает уменьшить нашу боль

0
Присутствие собаки может не только поднять настроение, но стать...

Новое на сайте

Предыдущая статья
В НАТО намерены предложить компромисс Трампа по Гренландии
Следующая статья
Снег и +20 градусов: апрель удивит атмосферными качелями

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.