СМИ выяснили, за какие нарушения Анчелотти грозит почти пятилетний срок в тюрьме

Карло Анчелотти был ключевым наставником «Реал-Мадрид» в 2013-2015 годах, повторно, после непродолжительной паузы, возглавив «сливочных» в 2021 году.

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на источники профильного издания MundoDeportivo, главный тренер «Реал-Мадрид» Карло Анчелотти вскоре предстанет перед судом.

Как стало известно, в среду, 2 апреля, итальянскому «гуру футбола» придется оказаться в самом центре судебного разбирательства по делу, касающемуся уклонения от уплаты налогов. Местные прокуроры обвиняют наставника мадридцев в сокрытии прибыли, полученной от имиджевого «роялти» в период с 2014 по 2015 годы — Анчелотти выводил неучтенные средства, воспользовавшись услугами оффшорных компаний. Следует отметить, что общий размер налоговой задолженности составляет более 1 млн. евро.

При этом обвинительная сторона требует для спортивного функционера реального, а не условного наказания в виде тюремного заключения сроком на 4 года и 9 месяцев.