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Экономика
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СМИ узнали, как приостановка обмена разведданными с Украиной повлияла на отношения США и Великобритании

Журналисты пишут, что после приостановки США обмена разведданными с Украиной в незыблемом разведывательном союзе Вашингтона и Лондона появились значительные трещины.

ЗМІ дізналися, як призупинення обміну розвідданими з Україною вплинуло на відносини США та Великобританії

Американское издание Politico сообщило, что глава Белого дома Дональд Трамп в марте запретил американским агентствам и государствам альянса Five Eyes, в который входит Великобритания, передавать Украине разведданные США, сообщает «Kreschatic».

Пресссекретарь главы правительства Соединенного Королевства заявил, что отношения Лондона и Вашингтона в области обороны, безопасности и разведки остаются неразрывно связанными. Однако, по данным СМИ, в незыблемом разведывательном союзе двух стран стали появляться значительные трещины.

По словам аналитиков, если Штаты начнут еще дальше отходить от международных целей и альянсов, Британии придется планировать немыслимое.

Эксперты отмечают, что Соединенное Королевство имеет полезные для Америки активы, самые главные из них – посты прослушивания. Эти объекты собирают очень важные данные, поэтому вряд ли Штаты решятся выйти из альянса Five Eyes, ведь им придется заменить некоторые очень дорогие активы, которыми владеет Лондон.

В то же время, как рассказал источник издания, смягчение позиции США в отношении России вызывает наибольшую тревогу у британцев, поэтому в отношениях разведки Соединенного Королевства с американскими партнерами появился новый уровень осторожности. В Лондоне надеются на лучшее, но готовятся к худшему.

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