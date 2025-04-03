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Экономика
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СМИ узнали, по какой причине Лунин может пропустить игру «Реал-Мадрид» против «Валенсии»

Проведение матча (в рамках национального испанского чемпионата Ла Лига) «Реал-Мадрид» против «Валенсии» запланировано на эту субботу, 5 апреля.

ЗМІ дізналися, з якої причини Лунін може пропустити гру «Реал-Мадрид» проти «Валенсії»

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на источники Relevo, голкипера «Реал-Мадрид» украинского легионера Андрея Лунина, вероятно, не выпустят «на поле» в игре против «Валенсии».

Как стало известно, 26-летний украинец получил травму в 1/2 Кубка Испании, когда происходила игра против «Реал-Сосьедад» (счет — 4:4). Таким образом, пока нет достоверной информации о том, сможет ли Лунин сыграть с Валенсией.

Впрочем, источники утверждают, что украинец интенсивно работает над тем, чтобы вовремя восстановить утраченное здоровье, а в сценарии, предусматривающем отсутствие Лунина, его место на воротах, судя по всему, займет 19-летний дебютант Фран Гонсалес.

Также, по некоторым сведениям, Лунин все еще испытывает дискомфорт в камбаловидной мышце, однако продолжает верить, что успеет вернуть форму к матчу с «Валенсией».

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