Западные журналисты узнали причину досрочной отставки посла США в Украине Бриджит Бринк, о чем дипломат объявила в четверг, 10 апреля.

Британское издание Financial Times, ссылаясь на источники, сообщило, что Бринк досрочно подала в отставку на фоне растущих политических разногласий с администрацией президента США, пишет «Kreschatic».

Журналисты уточнили, что на посла, занимавшую должность в течение трех лет, усилилось давление со стороны высокопоставленных чиновников Белого дома. Чиновники сомневаются, что дипломат готова поддерживать стратегию Дональда Трампа в отношении Украины.

По словам собеседников СМИ, у Бринка ухудшились рабочие отношения с президентом Владимиром Зеленским, однако эти обстоятельства не стали решающими в ее решении подать в отставку.

Напряженность между главой государства и послом появилась после того, как дипломат, комментируя ракетный удар по Кривому Рогу, не указав, что именно РФ совершила атаку. Тогда в результате обстрела 20 человек погибли, из них 9 детей.

Президент отреагировал на ее высказывания, отметив, что неприятно удивлен слабой реакцией посольства США. После этого Бринк снова прокомментировала атаку на Кривой Рог и написала, что Россия нанесла удар по городу.

Как сообщалось, в МИДе КНР отреагировали на заявления главы Министерства иностранных дел Украины Андрея Сибиги и призвали Киев «правильно оценить» мирные усилия Пекина.