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Экономика
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СМИ узнали, почему Razer приостановила прямые продажи своих ноутбуков на территории США

Радикальные изменения в тарифной политике, инициированные главой Белого дома Дональдом Трампом с 5 апреля, уже повлияли на многие рынки и ввоз товаров в США.

ЗМІ дізналися, чому Razer призупинила прямі продажі своїх ноутбуків на території США

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на материал TheVerge, сингапуро-американская корпорация Razer отказывается от прямых продаж ноутбуков собственного производства в США, поскольку администрация Трампа ввела новые пошлины против Китая, Тайваня и других стран.

Как стало известно, ранее анонсированная линейка Blade 16 и других ноутбуков Razer больше невозможно заказать предварительно или приобрести на официальной странице компании, если клиент находится в США.

В частности, прямая гиперссылка на конфигуратор Blade 16, если его открывает пользователь в США, теперь перенаправляет на страницу с ошибкой 404, а на онлайн-ресурсе продукта осталась только кнопка «сообщить мне» (заменили функционал, позволявший оформить предварительный заказ). Также при попытке купить другие ноутбуки на сайте Razer, в США доступны только дополнительные компоненты и аксессуары.

Исходя из слов менеджера Razer по связям с общественностью компании Энди Джонстона, на текущем этапе компания не намерена комментировать пошлины Трампа.

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