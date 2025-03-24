Снукерний трилер: Кайрен Вілсон здолав Джадда Трампа в епічному фіналі Players Championship

Англійський снукерист Кайрен Вілсон здобув драматичну перемогу над першим номером світового рейтингу Джаддом Трампом у фіналі турніру Players Championship, вигравши з рахунком 10:9 у Телфорді

Як повідомляє «Kreschatic», ця перемога принесла 33-річному снукеристу десятий рейтинговий титул у кар’єрі, що дозволило йому зрівнятися з легендарним Джиммі Вайтом на 12-му місці в історичному рейтингу. Кайрен Вілсон тепер лише на один титул позаду Марка Аллена та на один випереджає Джона Перрота і Пітера Ебдона, пише WST.

Для Вілсона це вже четвертий трофей у сезоні, після перемог на Grand Prix, Northern Ireland Open та German Masters. Таким чином, він став лише сьомим гравцем в історії, який виграв чотири рейтингові турніри в одному сезоні.

Завдяки цій перемозі баланс особистих зустрічей між Вілсоном і Трампом став 13:13. Варто зазначити, що Кайрен Вілсон виграв останні фінали проти Трампа в Сіані, Белфасті та тепер у Телфорді.

Кайрен Вілсон з родиною пчсля матчу. Фото – wst.tv

Тріумф на Players Championship приніс Вілсону £150,000 призових. Проте він поки що залишається на другому місці як у сезонному рейтингу, так і у світовому, поступаючись лише Трампу.

Щодо Джадда Трампа, ця поразка означає, що його титулів у кар’єрі залишилося 30. Крім того, він змушений ще на рік відкласти спробу виграти Players Championship втретє після перемог у 2017 та 2020 роках.

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