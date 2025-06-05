Агентство S&P понизило рейтинг долговых обязательств Украины, привязанных к ВВП, до уровня «D» с «CC», отметив, что Украина не смогла выполнить платеж по своим облигациям в размере 665 миллионов долларов, который должен был быть произведен 2 июня. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на REUTERS.

Правительство Украины в пятницу заявило, что не будет производить этот платеж, основываясь на результатах экономики страны за 2023 год, однако продолжит искать пути реструктуризации этого инструмента.

Облигации, привязанные к экономическому росту, были созданы в 2015 году как часть реструктуризации долга, однако они не входили в более широкую реструктуризацию, проведенную в прошлом году, из-за своей сложной структуры.

S&P заявило, что не ожидает выплаты в пределах контрактного льготного периода в 10 рабочих дней, поскольку правительство Украины объявило мораторий на выплаты по этим облигациям, если они не будут реструктурированы.

Агентство отметило, что способность и среднесрочные стимулы Украины выполнять свои финансовые обязательства в местной валюте выше, чем в отношении долгов в иностранной валюте. «Неисполнение обязательств по этим долгам в местной валюте может вызвать дополнительные трудности в банковском секторе, увеличив вероятность того, что правительство будет вынуждено оказать финансовую поддержку банкам, что ограничит выгоды от списания долга», — добавили в S&P.

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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne