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Экономика
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Спикер облпрокуратуры рассказал о новой тактике нанесения ударов РФ по Харькову

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал о новой российской тактике атак на город с использованием ударных беспилотников.

Речник облпрокуратури розповів про нову тактику завдання ударів РФ по Харкову

Представитель облпрокуратуры в эфире телеканала «Мы — Украина» сообщил, что российские захватчики изменили тактику нанесения ударов по Харькову. По его словам, ВС РФ в пятый раз за неделю атаковали город.

Чубенко рассказал, что оккупационная армия Путина каждый раз при нанесении удара по областному центру используют группу из 10-15 беспилотников, информирует издание «Kreschatic».

Спикер Харьковской областной прокуратуры добавил, что ВС РФ также регулярно атакуют регион. Больше всего страдают от обстрелов Купянское общество и город Золочев – здесь войска страны-агрессорки бьют беспилотниками и авиационными бомбами. По его словам, жертвами этих ударов становятся гражданские, отказывающиеся выезжать.

Напомним, спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что захватчики пытаются расширить зону боевых действий в направлении Сумщины. Представитель ГНСУ рассказал, как оккупанты пытаются реализовать соответствующие планы.

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