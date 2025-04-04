Спикер ОТУВ «Северск» сообщил о ситуации на северной границе Украины

Спикер оперативно-тактической группировки войск «Северск» Вадим Мысник рассказал о ситуации на северной границе Украины.

Представитель ОТУВ «Северск» в эфире телеканала «Мы – Украина» сообщил, что ситуация на севере страны остается контролируемой, однако оккупационная армия Путина продолжает наносить удары по приграничным общинам.

По его словам, наиболее активно российские захватчики обстреливают почти все населенные пункты вблизи границы в Сумской области. Цель врага – поддерживать постоянное напряжение в регионе, пишет издание Kreschatic.

Мысник рассказал, что также фиксируется повышенная активность БПЛА окупантов, они применяют разведывательные, ударные беспилотники, в частности в приграничных зонах с оптоволокном.

Спикер оперативно-тактической группировки войск «Северск» добавил, что, кроме этого, вблизи границы наблюдается сброс взрывных устройств с дронов, а также минирование территорий противопехотными минами типа «лепесток».

Как сообщалось, представитель ГНСУ Андрей Демченко рассказал о попытках войск Российской Федерации расширить зону боевых действий в направлении Сумской области.