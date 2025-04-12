Очільник МЗС Андрій Сибіга заявляв — владі України вдалося визначитися з позицією щодо оновленої угоди стосовно розробки вітчизняних родовищ корисних копалин американськими підрядниками.
Як інформує «Kreschatic» із посиланням на матеріал YouTube-каналу CNBC Television, від ексдержсекретаря США Ентоні Блінкена прозвучала заява — вищеописаний формат угоди був об’єктом дискусій Києва і Вашингтона ще під час роботи адміністрації Джозефа Байдена.
З огляду на слова Блінкена, те, що США планують фактично відібрати в України рідкоземельні ресурси в обмін на раніше надану допомогу, є справедливим, оскільки це питання розглядали ще до зміни глави Білого дому.
Колишній високопоставлений чиновник наголосив — угода була складовою «пакета перемоги», який президент Володимир Зеленський презентував в останні пів року функціонування адміністрації Байдена.
Блінкен резюмував:
Ми намагалися залучити інвестиції в Україну, зокрема, в цей сектор [гірничодобувний], протягом багатьох місяців. І це було б корисним для наших компаній.