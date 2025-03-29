Стало известно, какой простой продукт может защитить кишечник от рака.

Научные данные свидетельствуют, что регулярное употребление этого продукта может помочь снизить риск развития агрессивных форм рака кишечника благодаря положительному влиянию микрофлоры.

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Йогурт – это не только вкусный перекус, но и потенциальный союзник в борьбе с одним из самых распространенных видов рака. Новые научные исследования подтверждают, что регулярное потребление этого ферментированного молочного продукта может снизить риск развития отдельных агрессивных форм колоректального (кишечного) рака. Такой эффект связывают со способностью йогурта оказывать положительное воздействие на микрофлору кишечника.

В современном мире рак толстой кишки стремительно «молодеет»: количество случаев среди людей до 55 лет удвоилось за последние годы. В то же время, ученые все чаще говорят о значении кишечного микробиому в снижении онкологических рисков. Йогурт с живыми бактериями, в частности, Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus, помогает поддерживать этот баланс.

Воздействие на микробиом и профилактика онкологии

Микрофлора кишечника – сложная система бактерий, влияющая на пищеварение, иммунитет и даже развитие хронических заболеваний, включая рак. Некоторые бактерии, например Bifidobacterium, обнаруживают в тканях опухолей, а их присутствие может быть связано с типом и течением болезни. Именно они играют ключевую роль в данном исследовании.

Анализ данных более 150 тысяч участников показал, что люди, употреблявшие йогурт два или более раза в неделю, имели более низкий риск развития агрессивного типа рака правой части ободочной кишки. Эта разновидность отличается худшими показателями выживаемости по сравнению с левосторонними опухолями, поэтому результаты исследования имеют особую ценность.

Как йогурт влияет на организм

Регулярное употребление йогурта способствует увеличению разнообразия бактерий в кишечнике, уменьшает воспаление и улучшает состояние слизистой толстой кишки. Эти факторы снижают проницаемость кишечника и количество канцерогенов, которые могут образовываться в условиях дисбаланса микрофлоры.

Йогурт также может оказывать положительное воздействие на иммунный ответ, поддерживая организм в противостоянии вредным процессам, которые могут привести к мутациям клеток. Благодаря высокому содержанию пробиотиков он становится своеобразной профилактической терапией, которую легко включить в повседневный рацион.

Преимущества йогурта для общего здоровья

Помимо потенциального противоракового действия, йогурт обладает рядом других преимуществ:

поддерживает здоровье костей благодаря высокому содержанию кальция;

снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний;

может улучшать АД;

уменьшает вероятность развития диабета 2 типа.

Еще один плюс – содержание белка: только одна порция натурального греческого йогурта содержит до 20 г полноценного белка, что делает его отличным выбором для поддержания мышечной массы и энергии.

Как правильно выбрать йогурт

Несмотря на все преимущества, не каждый йогурт одинаково полезен. Важно избегать продуктов с добавленным сахаром, ароматизаторами и консервантами. Лучше выбирать:

натуральный йогурт без добавок;

греческий йогурт с высоким содержанием белка;

продукты с живыми культурами микробов.

Также следует обращать внимание на способ ферментации – он влияет на количество полезных бактерий. Полножирные версии часто имеют меньше обработки, поэтому могут быть лучше обезжиренных аналогов.

Йогурт в контексте профилактики рака

Ежегодно в мире диагностируют миллионы случаев колоректального рака, многие из которых можно предупредить. По данным Cancer Research UK, до 54% таких заболеваний связано с неправильным образом жизни. К факторам риска относятся курение, употребление алкоголя, избыточный вес, недостаточная физическая активность и питание с большим количеством обработанных продуктов.

Йогурт – это лишь один элемент в большом пазле здоровья. Его применение само по себе не гарантирует защиты, но может стать частью эффективного подхода к сохранению здоровья кишечника.

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