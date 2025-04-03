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Экономика
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Стармер заявил, что Великобритания «с холодной и спокойной головой» ответит на новые пошлины США

Глава правительства Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон «с холодной и спокойной головой» ответит на новые пошлины США.

Стармер заявив, що Велика Британія «з холодною та спокійною головою» відповість на нові мита США

На встрече с руководителями британских компаний премьер-министр заявил, что Лондон отреагирует на новые американские пошлины «с холодной и спокойной головой». По его словам, правительство будет руководствоваться только национальными интересами, сосредоточившись на том, чтобы «положить деньги в карманы работающих людей».

Говоря о ответе Соединенного Королевства на тарифы США, политик заверил, что «ничто не снимается с повестки дня», сообщает «Kreschatic» со ссылкой на британское издание The Guardian.

Журналисты отмечают, что Лондон ожидал введения главой Белого дома Дональдом Трампом 20% пошлины от Америки. Поэтому когда США заявили о 10% тарифов, в британском правительстве выразили облегчение.

Напомним, американское издание, ссылаясь на анонимного представителя администрации Трампа, сообщило, что Вашингтон не ввел глобальные взаимные тарифы для РФ, КНДР и Белоруссии. СМИ узнало, почему глава Белого дома принял соответствующее решение.

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