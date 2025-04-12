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Экономика
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Стоїть без діла – жителі столиці масово намагаються позбутися генераторів

Жителі столиці, незважаючи на можливі знеструмлення у зв’язку із похолоданням, намагаються позбутися генераторів, які їм не знадобилися.

Стоїть без діла – жителі столиці масово намагаються позбутися генераторів

Видання «Інформатор Київ» проаналізувало оголошення на профільних майданчиках з продажу товарів, які були у вжитку. Лише за останній тиждень там з’явилися кілька десятків оголошень жителів столиці про продаж генераторів.

Кияни здебільшого намагаються продати обладнання не надто великої потужності 3-5 кВт, однак є пропозиції щодо пристроїв потужністю 5-10 кВт, пише «Kreschatic».

Містяни пропонують купити генератори, які були придбані про всяк випадок і майже не використовувалися, однак є й обладнання, яке має недоліки у роботі та потребує ремонту, його продають зі знижками. Розбіг цін на пристрої від 2000 до 44 000 гривень.

Водночас не всі автори оголошень зазначають причини, через які виставили на продаж генератор. Найчастіше жителі столиці пишуть, що обладнання стоїть без діла, бо вони мають резервне живлення на акумуляторах, або банально купили пристрій, а він не знадобився.

Як повідомлялося, столичний метрополітен втратить понад 3 мільйона гривень на посилення пожежної безпеки.

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