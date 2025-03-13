Столица потеряла по меньшей мере 5,4 млрд гривен из-за остановки наземного общественного транспорта во время тревог

Экономика столицы потеряла минимум 5,4 миллиарда гривен из-за остановки наземного общественного транспорта во время воздушных тревог.

Сообщество «Пассажиры Киева» подсчитало, что экономика столицы с августа 2022 по февраль 2025 года потеряла по меньшей мере 5,4 миллиарда гривен из-за 621 часа простоя наземного коммунального транспорта города во время воздушных тревог.

В сообществе назвали остановку общественного транспорта во время угроз бессмысленным и вредным решением для киевлян, ведь оно усиливает социальную напряженность и наносит большой ущерб экономике столицы, пишет «Kreschatic».

Фактическое повышение безопасности пассажиров и водителей, о котором заявляют власти, отсутствует, ведь люди во время остановки транспорта не направляются к укрытию, а скапливаются на остановках в ожидании прибытия маршруток или такси, еще больше подвергая себя опасности. Кроме этого, жители Киева вынуждены переплачивать, чтобы добраться до нужного места.

В среду, 12 марта, начальник КМВА Тимур Ткаченко сообщил, что Совет обороны города в очередной раз не смог снять запрет на движение наземного транспорта во время тревог. По словам чиновника, власти столицы, в том числе мэр Виталий Кличко, не поддержали соответствующее решение.

Напомним, в КП «Киевблагоустройство» объяснили опасность приобретения МАФов на Оболони.