В Украине проживают 6 млн военнообязанных мужчин, которые не обновили свои учетные данные в ТЦК/СП и пытаются избежать мобилизации.

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на эксклюзивный материал LB.UA, от главкома ВСУ Александра Сырского прозвучало заявление — весь объем данных, касающийся темпов мобилизации в Украине, является конфиденциальным, поскольку государство-террорист оперативно проанализирует эти цифры.

В частности, Сырский высказался о ежемесячной цифре у 30 000 мобилизованных украинцев, которую недавно называл президент Владимир Зеленский, и это на самом деле и количество новых защитников, которое Минобороны намерено соблюдать.

Главком ВСУ добавил – путинский режим ежемесячно увеличивает численность «второй армии мира» на 8 000-9 000 личного состава, привлекая контрактников. Например, в некоторых регионах РФ контрактников стимулируют выплатами, эквивалентными 40 000 долларов США.

При этом, чтобы достичь чисел, хотя бы примерно соответствующих российским, Украине прежде всего необходима цифровизация, что позволит вести электронный учет мобилизованных, и «знать всех наших граждан, и где они находятся».