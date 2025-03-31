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Цены на золото достигли рекорда из-за тарифной политики Трампа. Опасения по поводу инфляции и экономических последствий стимулировали рост.
Цены на золото достигли рекорда из-за тарифной политики Трампа. Опасения по поводу инфляции и экономических последствий стимулировали рост.
Экономика
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Тарифная политика Трампа привела к росту цен на золото

Цены на золото достигли рекорда, превысив отметку в 3100 долларов за унцию. Рынок реагировал на опасения инфляции, вызванные тарифной политикой США, что привело к самому сильному квартальному росту золота с 1986 года. Об этом сообщает dnews.dn.ua со ссылкой на Politico.

Золото продолжило свой впечатляющий рост, увеличившись на 18% с начала года. 31 марта стоимость золота на спотовом рынке поднялась на 1,1% и составила 3117 долларов за унцию.

В 2024 году цены на драгоценные металлы выросли более чем на 27%. Этот рост был обусловлен рядом факторов, включая благоприятную денежно-кредитную политику и активные покупки центральными банками. Нитеш Шах, стратег по сырьевым товарам в WisdomTree, отметил, что рост цен на золото является прямым следствием опасений по поводу тарифов, которые могут замедлить экономический рост и привести к падению экономических показателей.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп объявит о введении ответных пошлин 2 апреля, а пошлины на автомобили вступят в силу 3 апреля. Эти меры еще больше усиливают неопределенность на рынке.

Рост цен на золото также поддерживается ставками на снижение процентных ставок, покупками центральных банков и высоким спросом на биржевые фонды. Шах прогнозирует, что в следующем году цены на золото могут достичь 3500 долларов за унцию, если сохранятся геополитические риски.

Трамп также заявил, что готов ввести вторичные пошлины на российскую нефть в размере 25–50%, если Москва продолжит препятствовать его усилиям по завершению конфликта в Украине.

Инвестбанк Goldman Sachs повысил прогноз по ценам на золото на конец 2025 года с 3100 до 3300 долларов за унцию, предполагая, что возможное перемирие между Россией и Украиной может временно снизить стоимость металла.

Ранее мы писали, что Трамп не исключил третий президентский срок: «Существуют методы».


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