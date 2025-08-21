Сегодня, 21 августа 2025 года, курс валют в Украине продолжает изменяться в зависимости от различных факторов. Знание актуального курса валют крайне важно для тех, кто планирует обмен денег, а также для бизнеса, который работает с иностранной валютой. В этой статье мы подробно рассмотрим текущие курсы валют, представим данные по покупке и продаже валют, а также объясним, как эти курсы могут повлиять на финансовые операции в Украине.

Валютный рынок Украины продолжает быть под влиянием международной ситуации и экономических факторов. Поэтому ежедневно важно отслеживать актуальные данные о курсах валют. Важно отметить, что курсы могут варьироваться в зависимости от банка и обменного пункта, а также от региона. Для удобства пользователей, DNEWS подготовил информацию о курсах валют, обновленных на сегодня.

Курс валют в банках Украины на 21 августа 2025 года

В таблице ниже представлены данные о курсах валют в различных банках Украины на 21 августа 2025 года. Эти курсы обновляются в реальном времени и дают точное представление о текущей ситуации на валютном рынке.

Основной курс валют в банках