Сегодня, 21 августа 2025 года, курс валют в Украине продолжает изменяться в зависимости от различных факторов. Знание актуального курса валют крайне важно для тех, кто планирует обмен денег, а также для бизнеса, который работает с иностранной валютой. В этой статье мы подробно рассмотрим текущие курсы валют, представим данные по покупке и продаже валют, а также объясним, как эти курсы могут повлиять на финансовые операции в Украине.
Валютный рынок Украины продолжает быть под влиянием международной ситуации и экономических факторов. Поэтому ежедневно важно отслеживать актуальные данные о курсах валют. Важно отметить, что курсы могут варьироваться в зависимости от банка и обменного пункта, а также от региона. Для удобства пользователей, DNEWS подготовил информацию о курсах валют, обновленных на сегодня.
Курс валют в банках Украины на 21 августа 2025 года
В таблице ниже представлены данные о курсах валют в различных банках Украины на 21 августа 2025 года. Эти курсы обновляются в реальном времени и дают точное представление о текущей ситуации на валютном рынке.
Основной курс валют в банках
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Курс НБУ
|USD
|41,1500
|41,6500
|41,3782
|EUR
|47,9000
|48,5500
|48,1684
|PLN
|11,05>Курс валют в банках Украины на 21 августа 2025 годаtd>
|55,3000
|56,3000
|55,7571
|CHF
|50,9750
|51,8500
|51,2424
Наличный курс валют
Кроме того, важно учитывать курсы, которые действуют в обменных пунктах, где происходит обмен валют наличными. На 21 августа 2025 года курс наличной покупки и продажи в обменниках Украины выглядит следующим образом:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|41,37
|41,43
|EUR
|48,25
|48,45
|PLN
|11,28
|11,37
|GBP
|55,45
|56,00
|CHF
|51,30
|51,80
Для тех, кто предпочитает обменивать валюту наличными, важно следить за изменениями в курсах, так как они могут отличаться от банковских.
Динамика курса валют
Курс валют в Украине изменяется под воздействием множества факторов, включая экономическую ситуацию в стране, мировые события, а также изменения на международных рынках. Чтобы понять, как менялись курсы валют за последние недели, месяца или квартала, мы рассмотрим динамику основ>Наличный курс валютss="wp-block-heading">Динамика курса USD
В последние недели курс доллара США в Украине показал незначительные колебания, находясь в пределах 41,10 — 41,65 гривен за доллар. Это говорит о стабильности американской валюты на украинском рынке.
Динамика курса EUR
Евро в последние недели также демонстрирует стабильность, с курсами покупки и продажи, которые варьируются от 47,90 до 48,55 гривен. На данный момент курс евро остается довольно высоким, что отражает общие экономические тенденции в Европе.
Динамика курса PLN
Польский злотый продолжает быть одной из стабильных валют в Украине, с небольшими колебаниями. Курс покупки и продажи злотого на уровне 11,05 — 11,62 гривен делает его доступным для обмена в Украине.
Курсы валют в обменных пунктах
Кроме банков, существует большое количество об>Динамика курса валюткже предоставляют обмен валют. Они могут иметь другие курсы, и зачастую предлагаются более выгодные условия. Однако стоит учитывать, что некоторые обменники могут взимать дополнительные комиссии.
Сравнение курсов в различных обменных пунктах
Курс валют в обменных пунктах варьируется от 41,37 гривны за доллар на покупку до 41,43 гривны на продажу. Курс евро в обменниках также имеет незначительные изменения, где покупка составляет 48,25 гривны, а продажа — 48,45.
Влияние курсов на экономику Украины
>Динамика курса USDв напрямую влияют на экономику страны. Высокий курс доллара может привести к удорожанию импортных товаров, что повлияет на стоимость жизни. В свою очередь, повышение курса евро может повлиять на товарооборот с Европой и цены на товары из ЕС.
Динамика курса EUR>Практическое применение курса валют
Знание актуальных курсов валют полезно не только для тех, кто часто ездит за границу, но и для предпринимателей, которые занимаются импортом или экспортом товаров. Кроме того, курс валют оказывает влияние на стоимость коммунальных услуг, товаров в магазинах и многие другие>Динамика курса PLNзни.
Сегодняшний курс валют на 21 августа 2025 года является важным индикатором, который поможет вам принимать обоснованные финансовые решения. Независимо от того, хотите ли вы обменять валюту или просто отслеживаете изменения на рынке, важн>Курсы валют в обменных пунктах.
Ранее мы писали о том, почему не меняют доллары старого образца: что нужно знать.>Сравнение курсов в различных обменных пунктах>Влияние курсов на экономику Украины>Практическое применение курса валют