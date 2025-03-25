Трамп може звільнити Волца через скандальний інцидент з витоком військових планів США – ЗМІ

ЗМІ повідомляють, що Дональд Трамп може звільнити Майка Волца з посади радника з нацбезпеки через скандальний інцидент з витоком військових планів США.

Як повідомляє Politico, у Білому домі виникли бурхливі дискусії щодо подальшої долі Волца після того, як головного редактора американського видання The Atlantic випадково додали у закритий чат в месенджері Signal, де чиновники обговорювали військові плани, зокрема удари по хуситах у Ємені, пише «Kreschatic».

За словами співрозмовників ЗМІ, наразі остаточне рішення щодо відставки радника з нацбезпеки не прийняте, однак президент може визначитися протягом наступних одного-двох днів.

Деякі чиновники вважають, що Волца потрібно звільнити, інакше глава держави опиниться у поганому становищі. Один з них зазначив, що нерозумно обговорювати військові плани країни у звичайному месенджері й не можна бути нерозважливим на посаді радника з нацбезпеки.

Водночас інше джерело видання вважає, що Волцу нічого не загрожує – Трамп нібито вже поговорив із ним й адміністрація президента загалом його підтримує.