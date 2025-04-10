Трамп объяснил свое решение изменить курс таможенной политики США

Американский президент Дональд Трамп объяснил, почему неожиданно отказался от своей новой тарифной политики.

Глава Белого дома в среду, 9 апреля, в своей соцсети Truth Social неожиданно объявил об изменении курса таможенной политики США. Сообщение было написано вместе с министром финансов Скоттом Бессентом и министром торговли Говардом Лютником, пишет «Kreschatic» со ссылкой на американское издание Politico.

Президент сообщил, что Вашингтон временно отменит новые тарифы по большинству стран мира. По его словам, за последние дни он наблюдал за рынком облигаций, размышлял об этом, а рано утром ему пришло в голову отсрочить действие новых пошлин на 90 дней. В то же время, президент США не объяснил, на кого именно и как это будет распространяться.

Американский лидер отметил, что при принятии соответствующего решения он руководствовался «зовом сердца» и не консультировался с юристами.

Отметим, что накануне глава Белого дома рассказал, что после повышения новых тарифов ряд государств звонили по телефону ему и «целовали в задницу», чтобы Вашингтон заключил с ними торговое соглашение.