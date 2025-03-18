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Экономика
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Трамп признал, что «небольшая сцена» с Зеленским в Овальном кабинете была стратегией давления США на Украину

Глава Белого дома Дональд Трамп признал, что ссора с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля была стратегией давления США на Украину.

47 президент США, комментируя спор с Зеленским на встрече в Белом доме, заявил представителям СМИ, что Вашингтону нужно было заставить Киев делать «правильные вещи».

Ссору с украинским лидером в Овальном кабинете Трамп назвал «небольшой сценой», пишет издание «Kreschatic».

По его словам, сейчас украинское руководство «делает правильные вещи» и вместе с Америкой пытаются добиться прекращения огня и в дальнейшем мирного соглашения.

Глава Белого дома также выразил уверенность в том, что временное прекращение поставок военной помощи и обмен разведданными с Украиной якобы не имели никаких последствий для сил обороны на Курском направлении.

Также политик отметил, что «единственная причина», почему он вмешивается в вопрос российско-украинской войны – «это человечность», поскольку гибнут многие.

Как сообщалось, спикер Путина Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле готовятся к разговору диктатора с Трампом. Телефонные переговоры должны пройти во вторник, 18 марта.

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