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Экономика
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Трамп высказался по поводу смягчения антироссийских санкций по требованию Кремля

Глава Белого дома Дональд Трамп прокомментировал требования властей Российской Федерации по снятию санкций.

Американский лидер во время разговора с представителями СМИ, отвечая на вопрос, согласился ли Вашингтон на ослабление санкций для банков и некоторых компаний РФ, заявил, что США рассматривают все требования Москвы.

По его словам, Кремль выдвинул пять или шесть условий, пишет издание Kreschatic.

Глава Белого дома отметил, что на пути к 30-дневному прекращению огня в Украине, которое Америка предложила на встрече в Эр-Рияде, все идет хорошо, однако продолжаются крупные и детальные переговоры. Трамп убежден, что Штаты «достигли значительный прогресс на двух фронтах» и ведут глубокие дискуссии с Киевом и Москвой.

Президент добавил, что достичь мирного урегулирования помогают и другие государства, которые «очень сильно вовлечены в процесс». Эти страны будут осуществлять контроль за соблюдением режима прекращения огня.

Напомним, СМИ рассказали, почему инициатива британского премьер-министра Кира Стармера по размещению миротворческих сил в Украине рискует провалиться.

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