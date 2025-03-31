Трамп убежден, что Путин не откажется от мирного соглашения по Украине

Глава Белого дома Дональд убежден, что кремлевский диктатор Владимир Путин не откажется от мирного соглашения по Украине.

Американский лидер на борту самолета Air Force One заявил представителям СМИ, что, по его мнению, глава Кремля не откажется от своих слов о намерении заключить соглашение о прекращении огня.

Президент США в очередной раз заверил, что Вашингтон якобы добился прогресса в этом вопросе, пишет издание «Kreschatic» со ссылкой на Fox News.

Также Трамп прокомментировал предложения российского лидера по установлению временной власти в Украине под эгидой ООН, намекая на нелегитимность Владимира Зеленского.

Глава Белого дома сказал, что заявления Путина якобы разочаровали его определенным образом. Политик отметил, что диктатор не считает украинского президента таким, что не заслуживает доверия. Трамп добавил, что глава Кремля должен заключить с Зеленским соглашение, нравится он ему или нет.

Американский лидер добавил, что он не хотел бы налагать вторичные пошлины на страну-агрессорку.

Как сообщалось, на прошлой неделе у Эрдогана был телефонный разговор с Путиным. После переговоров стало известно, что Турция готова стать площадкой мирных переговоров РФ и Украины.