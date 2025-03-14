Тренер «Черноморца» ответил, выплатило ли руководство клуба задолженности футболистам

Топ-менеджмент одесского «Черноморца» столкнулся с серьезными проблемами, касающимися финансирования функционирования клуба.

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на эксклюзивный материал «Украинского футбола», от ключевого наставника «Черноморца» Александра Бабича прозвучало объяснение — перед футболистами пока существуют некоторые задолженности, но ситуация близка к стабилизации.

Исходя из слов Бабича, руководству «Черноморца» удалось закрыть ноябрьские долги перед игроками, но осталось оплатить не только декабрь. По мнению специалиста, задержка в один месяц или два не слишком большие невзгоды, и после матча против «Полесья-Житомир»:

…Остается [выплатить гонорары] только [за] январь.

Кроме того, Бабич рассказал о начислениях премиальных в клубе, уточнив, что за сыгранные матчи с «Колосом» и «Левым Берегом» деньги забрать не получилось. Впрочем, обещания «греют» футболистов, поскольку за количество набранных баллов в таблице [«Украинской Премьер-Лиги»] — «можно получить дополнительное вознаграждение».